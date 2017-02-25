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Более 100 писателей и сценаристов посетили молодежный литературный форум

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
В Петербург на литературный форум приехали делегации с 15 стран

Первый в своем роде Международный литературный форум молодежи стартовал недавно в Петербурге. Это важное культурное событие страны собрало для общей продуктивной работы в разнообразных дискуссионных вопросах представителей из пятнадцати стран. Делегации прибыли на открытое пленарное заседание данного молодежного форума, которое открывала Абдулина Рената. Она выступила со сдержанной напутственной речью и пожелала успеха всем участникам мероприятия.
Дискуссия, которая была посвящена развитию современного литературного направления вместила около сотни юных писателей, поэтов и талантливых сценаристов. Как сообщает команда «Питерец.ру», гостями форума стали даже представители Ирана, которые также крайне заинтересовались русской литературой и языком. В числе модераторов и почетных экспертов этого форума были замечены популярные авторы, к примеру, Андрей Кивинов. Цель подобного мероприятия в объединении молодого поколения писателей для неформального общения с метрами своего дела. Также юные дарования знакомились с представителями крупных издательств, налаживали связи для последующего продуктивного сотрудничества.

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