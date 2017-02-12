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Санкт-Петербург принимал фестиваль моноспектаклей

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Удивительный театральный эксперимент привлек внимание горожан

«Монокль» - именно так громко называется второй по счету фестиваль моноспектаклей, что стартовал не так давно в культурной столице нашей страны. А вот незадолго до его старта были подведены итоги уже отшумевшего первого этапа. Отметим, что празднество проводится уже в одиннадцатый раз. Тем более, если отметить тот факт, что сам по себе карнавал проводится единожды в два года, то выходит стаж у «Монокля» довольно таки солидный.
Все говорят о том, что такого рода карнавал является поистине особенным, это подтверждает и Александра Воронко, которая является первым заместителем председателя Комитета по культуре. Вот еще как она комментирует действо: «Когда артист уже на сцене, он оказывается там в полном одиночестве, таким образом, он целиком и полностью погружен в свое взаимодействие со зрительным залом, с каждым кто сидит сейчас в том или ином кресле. Именно в такие моменты и рождается эта магия незримого взаимодействия, чудо, которое невозможно передать простыми словами, его нужно только прочувствовать на себе. А все происходящее после на сцене – это истинное искусство!». Совсем скоро будут подведены итоги прогремевшего фестиваля.
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