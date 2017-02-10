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Тайны портрета Ксении Петербургской в Эрмитаже раскрыта!

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
В запасниках Эрмитажа обнаружили старинный портрет покровительницы города

Довольно таки древний портрет, на котором была запечатлена много веков назад теперь уже хранительница Северной столицы – Ксения Петербургская, был найден намедни в запасниках Эрмитажа.
Ученые и эксперты в один голос заявляют о том, что именно сей портрет, написанный маслом, являет собой наибольшую ценность, ибо он был сделан при жизни самой святой. К тому же, эксперты пришли к феноменальному умозаключению: данное творение в действительности уникальное, потому что оно является прижизненным и, вне всяких сомнений, портрет исполнен в единственном экземпляре. Мало того, ученые пошли дальше и выяснили еще один очень интересный факт: данный портрет был написан примерно на стыке XVIII-XIX веков далеко не профессиональным художником. Однако же, исключительно благодаря ему и родилось такое редкое творение, которое теперь стало достоянием истории Северной столицы.
В данный же момент найденная картина-шедевр, пройдя все необходимые реставрационные работы, доступна для просмотра посетителями Эрмитажа. В зоне под названием «Старая деревня» все желающими могут воочию увидеть эту красоту и совершенство!
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