Все стройки Эрмитажа неусыпно контролируются

Директор Эрмитажа М. Пиотровский прокомментировал ситуацию с реставрационно-хранительским центром "Старая Деревня", который является собственностью Эрмитажа.

По словам директора, все стройки находятся под неусыпным контролем, проверяется весь документооборот, что позволит выявить неточности уже на начальном этапе. Пиотровский также отметил, что, к сожалению, Эрмитаж сейчас постоянно находится на стадии судебных тяжб со строителями, накладывая на них санкции по случаю. нарушения контрактных условий.

Пиотровский упомянул, что для музея это не первая стройка и сейчас курируются множество иных построек, из которых практически все можно назвать более чем успешными. Директор даже успел посетовать на то, что относительно остальных построек сотрудники музея работают совместно с ФСБ. Доходит чуть ли не до анекдотичных ситуаций, когда на проверку направляются грузовики официальных бумаг и их копии.

При этом подчеркнул, что основной целью Эрмитажа было и остается соблюдение принципа доступности, что и оправдывает строительство фондохранилища в Старой деревне.

Необходимо отметить, что 31 января сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу в Эрмитаже была проведена контрольная проверка.