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» » Дмитрий Пучков презентует в Петербурге новую книгу

Дмитрий Пучков презентует в Петербурге новую книгу

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Сегодня в магазине «Буквоед» прошла встреча писателя и публициста с читателями

Многим из россиян знакомо имя Дмитрия Пучкова. Это известный в стране и далеко за ее пределами писатель, переводчик и публицист. Его произведения и размышления пользуются большой популярностью среди читателей.
И на этот раз он вновь порадует своих поклонников. Сегодня Пучков представляет еще одну книгу, им написанную. Презентация издания была запланирована публичная, и прошла она в «Буквоеде», всем известном и любимом книжном магазине.
Книга под названием «Урок истории» захватит своих читателей с первых строк. Несмотря на то, что книга историческая, она легко читается и дает ответы на самые распространенные вопросы, волнующие современного гражданина.
Некоторые вопросы, вынесенные на рассмотрение читателя, бросают вызов и заставляют нас задуматься, что происходит в мире на самом деле. Среди таких проблемных тем можно выделить диверсионной вопросы, которые сравнивают Чечню и Древний Рим, вопрос о том, кто такой Карл Маннергейм, какими были русские женщины во время войны, чего можно было от них ожидать и многие другие, интересны и каверзные размышления.
Автор надеется, что благодаря ответам на эти вопросы, читатели переосмыслят современное положение вещей и поймут много нового.
Вход на презентацию был свободный, поэтому каждый желающий смог получить книгу в первый день ее выхода в свет.
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