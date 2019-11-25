Каков размер денежных накоплений?

«Питерец.ру» сообщает, что в нашей стране средний объем накоплений на человека составляет 200 тыс. руб. Однако в Москве этот показатель гораздо выше и составляет 800 тыс. руб. Второе место в рейтинге занимает Петербург, где объем накоплений на человека равен 420 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Магаданская область с показателем 317,9 тыс. руб. Меньше всего накоплений у жителей Чечни (8,5 тыс. руб.) и Ингушетии (9,1 тыс. руб.).

Стоит отметить, что далеко не все граждане нашей страны имеют финансовые накопления. Многие люди обладают низким уровнем дохода, а кто-то владеет миллионами. Потому эти цифры являются несколько отвлеченными. Они не дают объективной картины относительно финансового состояния граждан.