ента новостей

07:22
Популярность айфонов
07:18
Кокорин на свободе - что дальше?
21:53
СКА крупно проиграл «Автомобилисту», Мэйсек делал дубль
14:26
Мостовой переход на Верхне-Свирской ГЭС будет реконструирован
14:15
Лекция «Победоносное имя в истории. Святой благоверный князь Александр Невский»
13:41
Понитка из «Зенита» помог Польше обыграть Россию на чемпионате мира «+5»
10:52
В Ленобласти таксист сбил ребенка
08:07
Кто победит на выборах?
07:53
Открытие новых станций метро переносится
23:27
5 сентября в КХЛ: победы «Сибири», «Барыса» и «Амура»
17:24
Лекция "Ништадтский мир: как и благодаря чему Россия стала великой державой"
17:08
На двух путепроводах на трассе «Кола» ограничат пропускную способность
15:14
В Петербург не пустили зараженные монилиозной гнилью фрукты
15:04
Cпектакль «Рейс Ленинград-60»
15:02
Выставка «Артефактура» в АРХКЛУБЕ
14:57
В Пулково провели ветеринарный контроль лабораторных мышей
14:49
В Петербурге состоится турнир ММА «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга»
14:39
В Петербурге обокрали туристку из Поднебесной
14:33
Открытие XXIX кинофестиваля «Послание к человеку»
14:25
В центре Петербурга ограбили пенсионерку
14:14
Выставка «Дом»
09:08
Редкие ежи
08:50
Газировка с металлом
23:05
Пётр Кочетков снова в воротах СКА – и вновь победа
19:27
Юбилей Виктора Бычкова
19:20
Будь с городом, будь с добром!
14:53
В Ленобласти на пожаре погибла пенсионерка
14:41
В Петербурге завершается Театральный марафон на Книжных аллеях
11:19
В центре Петербурга задержали двух разбойников
11:16
Капремонт старейшего метродепо Петербурга
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Популярность айфонов

Популярность айфонов

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Многие петербуржцы предпочитают «яблочные» смартфоны

«Питерец.ру» сообщает, что смартфоны компании Apple пользуются особой популярностью в Северной столице. Оказалось, что почти 60% жителей города на Неве в возрасте от 18 до 24 лет пользуются iPhone. Интересно, что айфонам отдают предпочтение 40% петербургских жителей в возрасте от 60 лет. Это лучший показатель по России.

Возможно, приведенные статистические данные немного отличаются от того, что происходит в реальности. Но в любом случае айфоны невероятно популярны в Петербурге. Однако в общем по России доля телефонов компании Apple снизилась. В прошлом году данный показатель составлял 37%. Сейчас эта цифра равна 33%. Это объясняется тем, что растет популярность смартфонов Huawei, Xiaomi и Samsung.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

27-08-2019, 07:56
Смартфоны теряют актуальность?
23-07-2018, 08:16
Дешевая гречка
30-01-2016, 12:11
Компания «Киа» завоевала авторынок Петербурга
10-07-2019, 09:50
Популярность ресторанов национальной кухни
14-12-2017, 22:40
Как отличить новый iPhone 6s от восстановленного?
19-04-2019, 08:36
Дешевый айфон

Происшествия на дорогах

0
114
Вчера, 10:52
В Ленобласти таксист сбил ребенка
0
159
28-08-2019, 15:47
В Ленобласти насмерть сбит пешеход
0
179
26-08-2019, 12:20
В Ленобласти двое подростков погибли в ДТП
0
173
26-08-2019, 12:14
Смертельное ДТП в Ленобласти
Наверх