Популярность айфонов

«Питерец.ру» сообщает, что смартфоны компании Apple пользуются особой популярностью в Северной столице. Оказалось, что почти 60% жителей города на Неве в возрасте от 18 до 24 лет пользуются iPhone. Интересно, что айфонам отдают предпочтение 40% петербургских жителей в возрасте от 60 лет. Это лучший показатель по России.

Возможно, приведенные статистические данные немного отличаются от того, что происходит в реальности. Но в любом случае айфоны невероятно популярны в Петербурге. Однако в общем по России доля телефонов компании Apple снизилась. В прошлом году данный показатель составлял 37%. Сейчас эта цифра равна 33%. Это объясняется тем, что растет популярность смартфонов Huawei, Xiaomi и Samsung.