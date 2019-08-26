ента новостей

15:25
Выставка московской художницы Юлии Неронска «За границей»
12:35
В Автово произошла массовая драка с поножовщиной
12:23
Выставка «Театр Григория Дитятковского»
12:20
В Ленобласти двое подростков погибли в ДТП
12:14
Смертельное ДТП в Ленобласти
11:46
Китайцы активно пополняют нашу казну
11:10
Праздник для детей «По следам Мурзилки»
10:46
Намерены проголосовать по месту нахождения
14:00
На турнире имени Пучкова “Авангард» победил «Торпедо» в результативном матче
20:04
Бывший клуб Семака обыграл «Зенит»
09:36
Где лучше собирать грибы?
08:56
Ночное ж/д сообщение до Пскова
15:29
Выставка армянского художника Мгера Чатиняна
13:18
«Балтика» выбила «Ленинградец» из Кубка России
12:14
В Московском районе сгорели две иномарки
11:04
Выставка «Баллады иных миров»
10:55
В Петербурге задержали автоугонщиков
08:25
Подготовка к началу нового учебного года
07:55
Храма в Малиновке не будет
19:14
Выставка британской художницы Жозефины Уолл «Сказка твоей жизни»
16:50
В Петербурге горит административно-складское здание
16:40
В Петербурге в ДТП пострадали двое детей
15:32
Россельхознадзор ликвидировал около 2-х центнеров запрещённых к ввозу продуктов
13:36
Работы на мосту через реку Лубья продлеваются до 1 сентября
13:31
Выставка графики Ксении Воскобойниковой «Путь художника»
13:25
Выставка графики Александры Анюхиной «Странствия»
13:22
День юмора и эксцентрики на Книжных аллеях
12:25
В Петербурге обокрали туриста из Китая
12:15
В Петербурге на теплоходе «Петр Чайковский» произошел пожар
10:07
День триколора
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Китайцы активно пополняют нашу казну

Китайцы активно пополняют нашу казну

0
71
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
cbc-spb.com
Китайские туристы могут потратить в России более 70 млрд. рублей

Китайские туристы активно посещают Россию и тратят здесь много денег. Например, в первом квартале текущего года представители Поднебесной потратили примерно 264 млн. долларов. По прогнозам общий объем трат китайских туристов в нашей стране за год составит от 1,1 до 1,5 млн. долларов.

«Питерец.ру» отмечает, что граждане Поднебесной часто посещают Петербург. Это обусловлено туристической привлекательностью города на Неве. Причем власти Петербурга и дальше намерены развивать туристическое направление. Это приносит немалый доход в городскую казну.

Китай является одним из важнейших партнеров Российской Федерации. Взаимодействие нашей страны с Поднебесной осуществляется по многим направлениям.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

24-05-2018, 08:48
Туристы из Китая
15-11-2017, 09:14
Попытка привлечь больше туристов
18-04-2017, 08:32
Стажировка в Петербурге
3-03-2017, 10:35
Сотрудничество с Поднебесной
27-09-2016, 07:09
Вклад Эрмитажа
29-03-2016, 09:10
Китайцы готовы вкладывать большие деньги

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 12:20
В Ленобласти двое подростков погибли в ДТП
0
68
Сегодня, 12:14
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
136
22-08-2019, 16:40
В Петербурге в ДТП пострадали двое детей
0
205
14-08-2019, 12:02
Массовое ДТП в Ленобласти
Наверх