Китайцы активно пополняют нашу казну

Китайские туристы активно посещают Россию и тратят здесь много денег. Например, в первом квартале текущего года представители Поднебесной потратили примерно 264 млн. долларов. По прогнозам общий объем трат китайских туристов в нашей стране за год составит от 1,1 до 1,5 млн. долларов.

«Питерец.ру» отмечает, что граждане Поднебесной часто посещают Петербург. Это обусловлено туристической привлекательностью города на Неве. Причем власти Петербурга и дальше намерены развивать туристическое направление. Это приносит немалый доход в городскую казну.

Китай является одним из важнейших партнеров Российской Федерации. Взаимодействие нашей страны с Поднебесной осуществляется по многим направлениям.