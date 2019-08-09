Synergy Global Forum в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что в октябре в Петербурге состоится крупнейший в мире образовательный форум Synergy Global Forum. В нем примут участие более 50 тыс. человек. Это предприниматели, менеджеры ведущих компаний и специалисты различных направлений.

Форум будет работать 4-5 октября. Для участников мероприятия будет организовано 5 сцен. Ожидаются выступления более 200 спикеров. Среди наиболее известных – не нуждающийся в преставлении Арнольд Шварценеггер, инвестор Гранд Кардон, а также сестра основателя Facebook и экс-директор по развитию рынка этой компании Рэнди Цукерберг. Выступят и другие спикеры – представители бизнеса, культуры, науки и спорта. Они расскажут, как добиваться успеха, как достигать поставленных целей.