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Synergy Global Forum в Петербурге

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Северной столице пройдет крупный образовательный форум для предпринимателей и топ-менеджеров

«Питерец.ру» сообщает, что в октябре в Петербурге состоится крупнейший в мире образовательный форум Synergy Global Forum. В нем примут участие более 50 тыс. человек. Это предприниматели, менеджеры ведущих компаний и специалисты различных направлений.

Форум будет работать 4-5 октября. Для участников мероприятия будет организовано 5 сцен. Ожидаются выступления более 200 спикеров. Среди наиболее известных – не нуждающийся в преставлении Арнольд Шварценеггер, инвестор Гранд Кардон, а также сестра основателя Facebook и экс-директор по развитию рынка этой компании Рэнди Цукерберг. Выступят и другие спикеры – представители бизнеса, культуры, науки и спорта. Они расскажут, как добиваться успеха, как достигать поставленных целей.

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