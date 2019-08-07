Петербург будут продвигать в соцсетях

Продвижение в соцсетях (SMM) – направление, которое активно используют в своей деятельности многие компании и частные специалисты. Это способствует продвижению товаров и услуг, а также повышению имиджа какого-либо бренда.

Власти Петербурга тоже уделяют внимание вопросу SMM-продвижения. Северная столица стала важным туристическим направлением. В город на Неве охотно приезжают многие иностранцы. Потому в комитете по туризму решили потратить немалые деньги на продвижение Петербурга в социальных сетях. Для осуществления этой цели задействованы иностранные блогеры.

По данным «Питерец.ру», город намерен потратить на это порядка 12 млн. руб. Однако эти затраты должны окупиться, поскольку благодаря продвижению удастся привлечь большее число иностранных туристов.