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» » Сколько получают IT-специалисты?

Сколько получают IT-специалисты?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
securitylab.ru
Зарплаты it-специалистов выросли за последний год

«Питерец.ру» сообщает, что в 2019 году в России  выросли оклады it-специалистов. Показатель роста составляет примерно 10%. В настоящее время it-специалист в среднем получает около 100 тыс. руб. в месяц. В Москве этот заработок несколько выше и доходит до 130 тыс. руб.

Специалисты в Петербурге получают около 110 тыс. руб. В регионах зарплата ниже и составляет примерно 75 тыс. руб. Больше всего получают сотрудники частных компаний. Это «Лаборатория Касперского», Mail.ru, Ozon и другие. Причем за каждого такого сотрудника работодатель платит налоги и отчисления, сумма которых составляет около 40% того, что специалист получает на руки.

Напоминаем, что it-специалист – одна из самых востребованных профессий в нашей стране. Профессионалы в этой сфере очень ценятся.

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