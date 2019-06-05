Завод Fazer могут купить

Финская компания Fazer владеет участком на Васильевском острове. Раньше здесь был размещен завод. Однако в 2014 году компания перевела производство на другие площади. Долгое время на производственную площадку не удавалось найти покупателя. В этом году ситуация изменилась – участок приобрела одна из девелоперских компаний.

По данным «Питерец.ру», сумма сделки составила 200-300 млн. руб. Теперь на этом месте, скорее всего, появится жилой комплекс. Предполагается, что речь идет о комплексе бизнес-класса. Благодаря вырученным от продажи средствам, компания Fazer получит ощутимый доход. За прошлый год оборот компании снизился на 20%, что связано с сокращением рынка хлеба. Так что продажа участка происходит своевременно.