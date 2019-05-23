Переход в безнал

«Питерец.ру» сообщает, что в России наблюдается тенденция роста доли безналичных денег. Если в конце прошлого года она составляла 52%, то в этом году – 61%. Растет число бесконтактных платежей. По числу банковских карт на душу населения мы приблизились к Европе, а по числу терминалов уже соответствуем мировому уровню.

Эксперты отмечают, что, когда доля безналичных денег достигает отметки 90%, государство останавливает процесс такого роста. При текущей динамике в Петербурге данных показателей можно будет достичь уже через 5 лет. Люди активно пользуются безналом, так что его доля будет продолжать расти.

Стоит отметить, что в некоторых странах государство включает механизмы остановки роста безналичных денег. Это происходит в США, в странах Скандинавии.