Деньги на дороги

«Питерец.ру» сообщает, что правительство Северной столицы намерено попросить о дополнительном финансировании на транспортную инфраструктуру. В 2019 году на эту сферу выделено 5 млрд. руб. Однако, по имеющимся сведениям, данная сумма не покроет всех расходов.

В Дирекции транспортного строительства заявили, что городу нужно 11 млрд. руб. Потому речь идет о необходимости дополнительного финансирования в размере 6 млрд. руб. Скорее всего, такие деньги вряд ли будут выделены. Возможно, сумма, выделенная на строительство дорог, возрастет на 2 млрд.

В городе много нужд, и далеко не всегда объемы финансирования способны их покрыть. В частности, сумма на строительство метро в 2019 году сократилась на 10 млрд. руб.