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В конгрессном центре «Петроконгресс» прошла отраслевая ярмарка вакансий

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53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Центр занятости
На отраслевой ярмарке предложили свыше 400 вакансий в сфере торговли и общественного питания

30 октября в конгрессном центре «Петроконгресс» прошла отраслевая ярмарка вакансий, где соискателям предложили 400 рабочих мест в сфере торговли и общественного питания. Работу предлагали гипермаркеты, магазины одежды, отели и рестораны.

На многих позициях ключевыми являлись не наличие опыта или образования, а мотивация, готовность обучаться и интерес к сфере деятельности компании.

«Мы бы хотели закрыть как можно больше вакансий в нашей компании, при этом Ярмарка позволяет нам еще и напомнить о себе. Конечно, для соискателя будет преимуществом ветеринарное образование, например, у нас есть вакансии для ветеринарного врача-консультанта, и поскольку соискателей с таким образованием мало, мы рассматриваем людей даже без опыта работы. Плюсом будет и наличие у соискателя домашнего животного. Такому человеку наша сфера ближе, ему будет легче учиться, интереснее развиваться в нашей компании», - рассказала Александра Гордеева, менеджер по подбору персонала компании PetShop.

«Мы готовы предложить работу курьеру доставки, официанту и пиццамейкеру. Мы сами обучаем сотрудников, причем чаще всего к нам приходят люди без опыта и обучаются работе с нуля», - поделилась директор по персоналу TelePizza Евгения Рябинина.

В рамках Ярмарки прошли презентации и выступления работодателей, а также консультации об особенностях работы и востребованных специальностях в сфере торговли и общественного питания. О том, каких сотрудников хотят видеть сегодняшние работодатели рассказали эксперты по развитию карьеры. По мнению Юлии Старковой, директора рекрутингового агентства, преимущество на рынке труда получают специалисты, имеющие знания и опыт в нескольких областях, например, в продажах, маркетинге и психологии.

«Сейчас работодатели приглашают на собеседование кандидатов, которые не просто механически выполняют свою работу, а понимают весь процесс. Например, такой продавец будет не просто предлагать футболку, а видеть причинно-следственные связи: почему покупатель привлекает именно этот бренд, чем можно заинтересовать его в дальнейшем», - отметила она в выступлении.

Соискатели на ярмарку пришли с различными целями и опытом: кому-то были интересны стартовые позиции, кто-то искал предложения с более высокими требованиями.

«Я ищу работу администратором в сети отелей, я два года работал менеджером в отеле, но ушел с последнего места работы из-за низкой заработной платы», - поделился посетитель отраслевой Ярмарки Виктор Смирнов. Соискательница Наталья подбирала для себя работу в пекарне или кондитерской: «Я уже проходила стажировки в некоторых компаниях, но меня не устроили условия. Конечно, я бы предпочла стать управляющей, так как есть опыт работы, но так как устроиться сложно, готова начать с низов и расти».

Отметим, что отрасли торговли и общественного питания постоянно испытывают потребность в персонале. В этом году 650 работодателей сферы торговли предложили через Службу занятости населения Санкт-Петербурга порядка 8300 вакансий, среди них: кассир, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, менеджер, контролер, водитель автомобиля, комплектовщик, кладовщик, диспетчер, инженер по качеству, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, торговый агент, курьер, специалист по маркетингу. В сфере общественного питания с начала года предложено порядка 4650 вакансий от 259 организаций города. Требовались повар, шеф-повар, мойщик посуды, менеджер, кухонный рабочий, уборщик, официант, грузчик, кассир, директор по экономике, инженер-технолог, инженер по качеству, продавец, кондитер.

Источник: Центр занятости
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