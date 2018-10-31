30 октября в конгрессном центре «Петроконгресс» прошла отраслевая ярмарка вакансий, где соискателям предложили 400 рабочих мест в сфере торговли и общественного питания. Работу предлагали гипермаркеты, магазины одежды, отели и рестораны.
На многих позициях ключевыми являлись не наличие опыта или образования, а мотивация, готовность обучаться и интерес к сфере деятельности компании.
В рамках Ярмарки прошли презентации и выступления работодателей, а также консультации об особенностях работы и востребованных специальностях в сфере торговли и общественного питания. О том, каких сотрудников хотят видеть сегодняшние работодатели рассказали эксперты по развитию карьеры. По мнению Юлии Старковой, директора рекрутингового агентства, преимущество на рынке труда получают специалисты, имеющие знания и опыт в нескольких областях, например, в продажах, маркетинге и психологии.
Соискатели на ярмарку пришли с различными целями и опытом: кому-то были интересны стартовые позиции, кто-то искал предложения с более высокими требованиями.
Отметим, что отрасли торговли и общественного питания постоянно испытывают потребность в персонале. В этом году 650 работодателей сферы торговли предложили через Службу занятости населения Санкт-Петербурга порядка 8300 вакансий, среди них: кассир, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, менеджер, контролер, водитель автомобиля, комплектовщик, кладовщик, диспетчер, инженер по качеству, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, торговый агент, курьер, специалист по маркетингу. В сфере общественного питания с начала года предложено порядка 4650 вакансий от 259 организаций города. Требовались повар, шеф-повар, мойщик посуды, менеджер, кухонный рабочий, уборщик, официант, грузчик, кассир, директор по экономике, инженер-технолог, инженер по качеству, продавец, кондитер.