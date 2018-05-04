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Налог для самозанятых

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
zanostroy.ru
Минфин предлагает ввести новый налог

Минфин РФ предлагает ввести новый налог для самозанятых граждан. Это люди, которые занимаются профессиональной деятельностью и не имеют наемных сотрудников. Согласно предложению Минфина, размер такого налога составит около 3% или 6%.

Меньшая налоговая ставка будет применяться по отношению к людям, которые оказывают услуги или  реализуют товары для физических лиц. 6% будут платить граждане, работающие с компаниями. Причем платить такие налоги можно будет максимально просто – достаточно использовать для этого мобильное приложение.

Посмотрим, будет ли реализована данная инициатива. «Питерец.ру» отмечает, что предложение Минфина касается и Петербурга, поскольку в городе на Неве немало самозанятых граждан.
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