Минфин РФ предлагает ввести новый налог для самозанятых граждан. Это люди, которые занимаются профессиональной деятельностью и не имеют наемных сотрудников. Согласно предложению Минфина, размер такого налога составит около 3% или 6%.

Меньшая налоговая ставка будет применяться по отношению к людям, которые оказывают услуги или реализуют товары для физических лиц. 6% будут платить граждане, работающие с компаниями. Причем платить такие налоги можно будет максимально просто – достаточно использовать для этого мобильное приложение.

Посмотрим, будет ли реализована данная инициатива. «Питерец.ру» отмечает, что предложение Минфина касается и Петербурга, поскольку в городе на Неве немало самозанятых граждан.