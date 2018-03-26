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В выставочном комплексе «Ленэкспо» состоится Общегородская ярмарка вакансий

0
80
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
www.r21.spb.ru
29 марта в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоится Общегородская ярмарка вакансий.

29 марта в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоится Общегородская ярмарка вакансий. Здесь соберутся порядка 150 крупных работодателей и тысячи соискателей, которые пройдут собеседования, подберут варианты обучения и узнают, как стать успешным и востребованным специалистом на рынке труда. Компании города предложат специалистам 2500 вакансий в сферах производства и судостроения, строительства, транспорта и связи, пищевой промышленности, финансов, индустрии гостеприимства и услуг.
Посещение Ярмарки вакансий – это возможность для соискателей пройти несколько собеседований в один день, определиться с направлением развития карьеры, выбрать то место работы, где можно расти профессионально.

Соискатели могут воспользоваться банком вакансий Службы занятости, которая сегодня насчитывает почти 37 000 вакансий. Наибольшее количество рабочих мест работодатели готовы предложить в сферах производства (8 430 рабочих мест); строительства и недвижимости (5644 рабочих мест); здравоохранение (2928); транспорта и логистики (2559); административный персонал (4171). При этом в феврале наиболее дефицитными специалистами являлись врачи, инженеры, инженеры-программисты, мастера, полицейские, менеджеры, медицинские сёстры, переводчики, среди рабочих профессий – водитель автомобиля, арматурщик, слесарь-электрик по ремонту электрооборудованию, токарь, пекарь, оператор станков с программным управлением. В феврале по рабочим профессиям заявлено 60,4% от общего количества вакансий.

Кроме того, представители образовательных центров, средних специальных и высших учебных заведений проконсультируют по направлениям обучения и сроках поступления.

На протяжении всей Ярмарки вакансий будут проходить групповые лекции, консультации, тренинги и семинары. Психологи Центра занятости населения, HR-менеджеры крупных петербургских компаний и известные бизнес-тренеры расскажут о профессиональной ориентации, планировании карьеры, навыках, необходимых для продвижения по карьерной лестнице. Свои компании презентуют представители Балтийского завода, банка «ФК Открытие», холдинга «Созвездие», аптечной сети «Мега Фарм», и другие. В зоне мастер-классов в формате деловых игр посетители отточат навыки делового общения и научатся проявлять лидерские качества внутри коллектива.
Общегородская Ярмарка вакансий – удобная и современная площадка для подбора кадров. Для работодателей ярмарка может оказаться особенно эффективной при массовом подборе персонала, а также при поиске специалистов с высокой квалификацией.
Источник: Служба занятости
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