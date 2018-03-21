Экономическая эффективность

«Питерец.ру» подчеркивает, что Петербург уже давно попадает в различные международные рейтинги. Это связано с тем, что город активно развивается и по многим направлениям соответствует достаточно серьезному уровню.

На этот раз Петербург вошел в топ-10 городов Европы по показателю экономической эффективности. Город получил специальную награду, которая была вручена во время выставки коммерческой недвижимости во Франции.

Данный рейтинг составляется каждый год. В этом принимает участие газета Financial Times. Она оценивает уровень развития бизнеса городов и их привлекательность для инвесторов. В этом отношении Петербург выигрывает у многих конкурентов. Город имеет большой экономический потенциал.