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Люди продолжают брать кредиты

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
changecurrency.ru
Сколько кредитов было взято в 2017 году?

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно статистическим данным, в 2017 года в нашей стране было взято свыше 30 млн. кредитов. Общий объем кредитования составил примерно 4,9 трлн. руб. Если сравнивать с показателями 2016 года, то число кредитов выросло на 13%, объем – на 48%.

Существенный рост произошел в сегменте кредитных карт. Люди осознали их удобства и преимущества, что привело к росту объемов кредитования. Средний лимит по таким картам увеличился на 52%. Это связано с популярностью карт как таковых, общей ситуацией на рынке кредитования и состоянием российской экономики. Также в 2017 году объем ипотечных кредитов вырос на 64%, объем автокредита – на 34%.

Что касается ситуации в Петербурге, то люди тоже активно берут кредит. Это соответствует общероссийской тенденции.
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