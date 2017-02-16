Конкурент из Казахстана

Серьезная конкуренция на рынке недвижимости – это объективные реалии, в рамках которых существуют современные застройщики. Данная тенденция характерна для всех крупных городов.

«Питерец.ру» сообщает, что на рынке Петербурга появится новый серьезный игрок. Конкурентом местных застройщиков станет представитель Казахстана – один из крупнейших девелоперов СНГ. Свое присутствие на российском рынке недвижимости данная компания начнет именно с Петербурга.

Причем планы у казахстанского застройщика весьма амбициозные – стремление занять 5% доли рынка. На данный момент лидерами в этом сегменте остаются ЛСР, Etalon Group и Setl City. Посмотрим, изменится ли расклад сил с появлением нового игрока.