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» » Конкурент из Казахстана

Конкурент из Казахстана

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
metrprice.ru
Крупный казахский застройщик выходит на рынок Петербурга

Серьезная конкуренция на рынке недвижимости – это объективные реалии, в рамках которых существуют современные застройщики. Данная тенденция характерна для всех крупных городов.
«Питерец.ру» сообщает, что на рынке Петербурга появится новый серьезный игрок. Конкурентом местных застройщиков станет представитель Казахстана – один из крупнейших девелоперов СНГ. Свое присутствие на российском рынке недвижимости данная компания начнет именно с Петербурга.
Причем планы у казахстанского застройщика весьма амбициозные – стремление занять 5% доли рынка. На данный момент лидерами в этом сегменте остаются ЛСР, Etalon Group и Setl City. Посмотрим, изменится ли расклад сил с появлением нового игрока.
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1 комментарий

sergulidze
По большому счету, потребителям нет ни какой разницы кто является застройщиком, если в результате мы получим качественное жилье. Однако, зарекомендовать себя на рынке недвижимости казахской фирме будет сложно, так как все ступени уже заняты и люди понимают для себя кому они доверяют, а кто под подозрением.
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