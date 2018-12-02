Компания Ralzo

Известно, что при получении любой услуги, мы ждем прежде всего хорошее качество и приемлемую цену. В век интернета, онлайн покупок не последнее место занимает удобство и скорость обслуживания. От ДНК тестов, как и от любой другой услуги, вполне нормально ожидать того же. Вот если бы была компания, объединила в себе все эти качества? И такая компания есть!

Молекулярно-генетический центр «Ralzo» специализируется на ДНК тестах. Как представитель самой авторитетной и технологичной ДНК лаборатории «InLab Genetics», компания «Ралзо» держит ветвь первенства в вопросах генетических исследований.

Каким преимуществами обладает ДНК центр «Ralzo» и что делает эту компанию ведущей на российском рынке:

Широкий ассортимент ДНК тестов. В «Ралзо» возможно провести любой генетический тест, который Вам так необходим. Установление отцовства, определение родства, этническое происхождение и родословная, неинвазивные пренатальные тесты, судебно-генетическая экспертиза и даже ДНК тесты на измену. Это лишь часть возможностей специалистов компании. Специалисты – это сердце любой компании. Опытные эксперты-генетики, посветившие исследованиям генома более 10 лет своей жизни, готовы качественно выполнять свои обязанности. Каждый человек может получить бесплатную консультацию по любому вопросу, связанному с ДНК анализом. Специалисты индивидуально подберут тест, если у Вас есть сомнение в выборе и помогут собрать образцы ДНК. Цены. Так как молекулярно-генетический центр «Ralzo» является официальным представителем ДНК лаборатории, мы предлагаем самые лучшие цены на ДНК тесты. Мы настолько уверены в своем предложении, что, если Вы сможете найти тест дешевле, «Ралзо» предложит Вам скидку на этот тест. Уникальные ДНК анализы. Сотрудничество с продвинутой генетической лабораторией дает еще много преимуществ помимо низких цен на тесты ДНК в Санкт-Петербурге и по всей стране. Одно из них – это уникальные анализы, на имеющие аналогов в мире. Установление отцовства во время беременности уже на 7-ой неделе по крови матери, определение биологического возраста человека и многое другое! Доступность. Отделения центра «Ралзо» существует по всей территории нашей необъятной страны. Одной из целей создателей компании является доступность ДНК тестов каждому человеку. Даже в самом небольшом городе России гражданин сможет прийти в отделение, где его встретят вежливые сотрудники, помогут советом и возьмут ДНК образцы.

Перечислять все достоинства можно еще долго. Народная русская поговорка гласит: «доверяй, но проверяй». Мы рекомендуем не медлить и обратиться в компанию «Ralzo». Вы сами убедитесь в компетентности работников и демократичности цент на анализы. Результат тоже не заставит себя ждать. За какие-то 3-4 дня у Вас на руках уже будет точный ответ лаборатории ДНК. Если Вам важно качество, то обращайтесь в «Ralzo».