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Контурная пластика различных лицевых зон: особенности процедуры

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66
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
aidaclinic.ru
Среди обращений за процедурой контурной пластики самыми частыми случаями считаются просьбы увеличить объем губ.

Многих женщин интересует вопрос: возможно ли омолодить лицо и тело быстро и без радикальных вмешательств, которые страшны осложнениями, длительными и весьма болезненными восстановительными процедурами. Такой способ есть на вооружении ведущих косметологов, которые в совершенстве освоили методику контурной пластики. К ее преимуществам относят почти мгновенный эффект, причем действующий на протяжении многих месяцев. Принцип инновационного способа коррекции основан на инъекциях филлерами, причем уколы не требуют радикальной анестезии.

Филлеры – это вещества, где роль активного элемента играет гиалуроновая кислота, которая является естественным компонентом для любого организма. Ее несколько модифицируют, чтобы укрепить молекулярные связи, плотность которых увеличивает действующий временной промежуток. Вступая в контакт с подкожным клеточным составом, ГК оказывает регенерирующее действие, стимулируя выработку собственного коллагена. Корректирующая терапия может применяться как в случае возрастных изменений (образования морщин и впадин), так и при обнаруженных дефектах врожденного или травматического характера.

Контурная пластика показана для коррекции любых частей лица. Это выравнивание носогубных рельефов, идеализация формы овала, коррекция скул, носа и губ. Прежде чем провести процедуру, опытный врач смоделирует коррекционную зону, чтобы точно обозначить направление инъекции и строго рассчитать ее дозировку. За один сеанс можно провести несколько уколов по схематичному рисунку, что исключает возможность ошибки в коррекционном процессе. Количество сеансов может варьироваться в зависимости от сложности проблемы. Вещество (филлер) подбирается индивидуально, где учитываются особенности кожи.

Среди обращений за процедурой контурной пластики самыми частыми случаями считаются просьбы увеличить объем губ. В отличие от силиконовых закачек филлеры ложатся более естественно и сложно предположить их искусственное происхождение. На предварительной консультации доктор проведет ряд тестов, которые определят наличие противопоказаний, и в случае их отсутствия проводится процедура, занимающая от 30 минут до полутора часов. При губной коррекции жидкими растворами или гелями осуществляется серия неглубоких уколов, которые могут сопровождаться небольшими покраснениями.
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