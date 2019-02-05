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Протезирование зубов: виды протезов и технологии

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Со временем практически каждый человек сталкивается с проблемой лечения и протезирования зубов.

Со временем практически каждый человек сталкивается с проблемой лечения и протезирования зубов. Если с лечением более менее все понятно, то протезирование у большинства людей вызывает много вопросов. Получить бесплатную консультацию по протезированию можно у специалистов стоматологической клиники Dr.Protezist.

Существует два основных способа протезирования – съемное и несъемное.

К несъемному протезированию относятся конструкции, эксплуатационный срок которых достигает несколько десятилетий. К ним относятся:

- Коронки. Это приспособление одевается на зуб, корень которого находится в хорошем состоянии. В большинстве случаев коронки производят из металлокерамики. Они имеют ряд преимуществ: прочность, низкая цена, естественный вид, а также пятнадцатилетний срок службы.

- Мостовидные конструкции. Данное приспособление показано в случае отсутствия нескольких рядом стоящих зубов. Оно имеет форму моста, выполненных из протезов и коронок. К плюсам такой конструкции можно отнести: разделение жевательной нагрузки, большой эксплуатационный срок, небольшая стоимость.

- Микропротезы. В современной стоматологии имеется несколько методик: виниры, вкладки, ультраниры. При этом виниры эксплуатируются в течение 6-7 лет. Выглядят в виде тонкой пластинки, которая фиксируется на зубах с целью устранения мелких трещин, сколов и пятен. Вкладки – приспособления, которые восстанавливают прежние формы передних зубов. Ультраниры являются альтернативой отбеливания зубов.

- Имплантаты. Довольно дорогой, но эффективный способ вживления нового зуба. Имплантат имеет титановый корень, который крепится в десну. Преимуществами такого приспособления являются долголетний срок службы, восстановление сильно разрушенных зубов, профилактика десен.

Съемное протезирование предусматривает самостоятельное снимание конструкций. В большинстве случаев пациенты ими пользуются только в дневное время. Их назначают пациентам, у которых отсутствует большинство зубов, а также имеются противопоказания для имплантации. Съемные протезы, которые произведены по последним технологиям отличаются удобством и надежностью, а также не вызывают повреждения десен. Существуют несколько видов съемных протезов:

- Протезы на имплантатах. В десну вживляется имплантат, на который крепится протез.

- Полностью съемные. Эти протезы показаны пациентам, у которых практически не осталось своих зубов. Наибольшей популярностью пользуются акриловые протезы. Они хорошо взаимодействуют с деснами и имеют небольшую стоимость. Кроме этого, нейлоновые протезы зарекомендовали себя также с хорошей стороны. Они не вызывают аллергии и предусмотрена ночная эксплуатация.

По способу фиксации съемные протезы бывают на присосках и протезы, которые крепятся при помощи специального геля.

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