Ювелирная бижутерия как альтернатива украшениям и драгоценных металлов и камней

Золото и бриллианты, платина и диаманты... На смену дорогостоящим украшениям и камням пришли изделия из муранского стекла, перламутра, серебра, медицинской стали, натуральной кожи. Бижутерия получила широкое распространение среди мужчин и женщин разных возрастов и статуса. Приобрести ее в Санкт-Петербурге предлагает компания «Парюр», начавшая свою деятельность в 2011 году.

Бижутерия – достойная альтернатива ювелирным изделиям

Украшения являются неотъемлемой составляющей повседневных и праздничных образов. Но для их покупки требуются огромные средства. Опытные дизайнеры нашли способ сократить стоимость аксессуаров, разработав несколько коллекций бижутерии. Она предлагается в широком ценовом диапазоне, что позволяет людям с разными финансовыми возможностями выглядеть стильно и модно. Преимуществами таких изделий являются:

красивый и оригинальный дизайн;

большой выбор украшений разного типа, назначения, стиля;

высокое качество, подтверждаемое гарантиями.

Современный сайт ювелирной бижутерии в Санкт-Петербурге http://parure.spb.ru/ предлагает ознакомиться с действующими предложениями и подобрать вариант на собственный вкус и кошелек.

Разновидности дизайнерской ювелирной бижутерии

Такие украшения не имеют ничего общего с дешевыми аксессуарами из алюминиевых сплавов и пластика. Ювелирная бижутерия производится из высококачественных материалов по проверенным технологиям. Ее ассортимент огромен. Он включает в себя мужские и женские линейки. В первых представлены браслеты, перстни, кулоны, запонки, зажимы для галстуков. Для представительниц прекрасного пола производители предлагают оригинальные кольца и серьги, колье и ожерелья, подвески и другие изделия. Есть в коллекциях и парные украшения. Они носят символический характер, так как предназначены для влюбленных.

Основными материалами для изготовления ювелирной бижутерии выступают высокопробное серебро, сталь с антикоррозийной защитой, нежный и изысканный перламутр, эффектное муранское стекло, натуральная кожа, сверкающие финианты. Молодым клиентам придутся по вкусу разноцветные изделия, выполненные из силикона. Многие украшения не только разрабатываются дизайнерами, но и создаются исключительно ручным способом, что делает их эксклюзивными. Стоимость варьируется от нескольких сотен до тысяч рублей.