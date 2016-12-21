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» » » » Санкт-Петербург стал одним из самых популярных туристических направлений в мире

Санкт-Петербург стал одним из самых популярных туристических направлений в мире

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73
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
vk.com
Социальная сеть Инстаграм провела исследование, по результатам которого Санкт-Петербург стал седьмым по популярности городом мира. В 2016 году сюда приехали на

Северная столица смогла завоевать седьмое место в рейтинге самых популярных городов мира. Первые строчки заняли Нью-Йорк, Лондон и Москва. Исследование провела социальная сеть Инстаграм. Российские города опередили даже Париж, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Сотрудники туристических агентств Санкт-Петербурга отметили рост выручки за счет высокого спроса на путевки. Прошедший год стал рекордным по числу бронирования различных туров. В город приехало на 300000 человек больше, чем в прошлом сезоне. Среди них есть путешественники из стран Европы и Азии.

Множество предложений привлекает различные слои населения. Операторы продают не только путевки по типу «все включено», но и более дешевые, бюджетные варианты. А кто-то и вовсе оправляется путешествовать самостоятельно. Ленинградская область поражает красотой природы, а на берегу Онежского озера часто проводятся различные развлекательные и спортивные мероприятия.

Молодая спортсменка Ирина Недачина – любительница туристических походов. О первом ее подобном путешествии вы можете почитать на этой странице http://www.vladtime.ru/obsh/438766-letnie-sportivnye-sbory-na-zhivopisnom-beregu-onezhskogo-ozera.html. Незабываемых впечатлений ей теперь хватит на весь год, и Ирина планирует повторить такой отдых следующим летом.

Популярность Санкт-Петербурга и Ленинградской области объясняется низкой стоимостью поездки. Причиной понижения цен стала курсовая разница валют, благодаря чему иностранцы могут отдыхать в России за меньшие деньги. А российские туристы не всегда имеют возможность поехать за рубеж, поэтому выбирают этот город в качестве места для хорошего отдыха с яркими впечатлениями.

Для тех, кто не любит песни у костра, сплавы на байдарках и уху из котелка, распахнули свои двери комфортабельные питерские гостиницы. В туристический сезон они были заселены практически до предела, ведь количество туристов Санкт-Петербурге значительно возросло. Многие отели расположены рядом со знаменитыми достопримечательностями, которые так привлекают путешественников. Эрмитаж, Петергоф, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора», а также целый ряд великолепных дворцов, парков и соборов ждут гостей северной столицы и в этом году. В этом городе стал возможен отдых, который не пробьет брешь в вашем семейном бюджете и запомнится надолго.
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