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Петербург за один день - центр и Петроградская сторона

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
mostotrest-spb.ru
Часто туристические маршруты на один день предлагают стандартную схему - от Московского вокзалу по Невскому проспекту до Дворцовой площади и погулять по

Часто туристические маршруты на один день предлагают стандартную схему - от Московского вокзалу по Невскому проспекту до Дворцовой площади и погулять по стрелке ВО. Но, чтобы почувствовать душу города, нужен немного другой маршрут. Невский проспект, конечно, обязателен, не зря его называют главной артерией Петербурга. Вот только для самостоятельной прогулки стоит разделить его на части.

Невский проспект с обеих сторон упирается в берега Невы. Популярностью пользуется его часть от Площади Восстания до Адмиралтейства и между станциями метро с соответствующими названиями. Примерно на середине – метро Невский проспект.

Начнем прогулку - на Площади Восстания. Далее по Невскому перейдем реку Фонтанку, свернем на её набережную и по Инженерной улице выйдем на Площадь искусств. Пройдем мимо Русского музея и театров к Собору Спаса на крови, и по набережной канала Грибоедова выйдем обратно на Невский к Дому Зингера и Казанскому собору.

Далее ненадолго уедем из современного центра - спускаемся в метро на станцию Невский проспект или, чуть вернувшись по Невскому назад, на станцию Гостиный двор. Сюда можно вернуться вечером и пройти до сердца Петербурга, которым, пожалуй, и правда является Дворцовая площадь. В схеме метро разобраться несложно: всего 5 линий, а на станциях много указателей.

Душа Петербурга - на старых узких улицах Петроградской стороны. Среди домов начала 19 и конца 18 века. Выходим из станции Чкаловская и переносимся в другую реальность. С лепниной на балконах, с арками в домах длиной в квартал, с внезапными глухими стенами и скверами около них. Интересно прогуляться по северу Петроградской стороны, но это уже маршрут не для одного дня.

Путь до станции Петроградская занимает около получаса. В метро встречает местная достопримечательность - двери на платформе, закрывающие туннели. Соседняя станция– Горьковская. Рядом с ней большая соборная мечеть и Петропавловская крепость.

От крепости по Троицкому мосту через Неву и, посмотрев издалека на Марсово поле, выходим на Дворцовую набережную. До Дворцового моста полтора километра, наслаждаясь видами на крепость и ростральные колонны Васильевского острова.

Пройдя Дворцовую площадь, если остались силы, мимо Адмиралтейства направляемся к Исаакиевскому собору. На его колоннаду можно подняться и посмотреть на центр сверху.

Хороший способ посмотреть центральную часть города - прогулки на корабликах по рекам и каналам. Их предлагают почти на всех причалах около Невского. Стоит выбрать тот вариант маршрута, который максимально проходит по городу, пожертвовав выходом на Большую Неву. В этом случае можно увидеть (и услышать!) много интересного, а Нева прекрасна и с берега. Учитывая её ширину, вряд ли получится рассмотреть что-то особенное на берегу.

Еще важной изюминкой среди достопримечательностей считаются разводные мосты. Они являются неотъемлемым атрибутом романтического образа города. Всю информацию про Петербургские мосты, можно на сайте СПб ГБУ «Мостотрест» на https://mostotrest-spb.ru/bridges/kantemirovskij, одной из старейших эксплуатационных организаций в России. Данная организация осуществляет техническое содержание всех мостов Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург прекрасен в любое время года. Величественная архитектура, купола соборов, тишина старых улиц, шум Невского проспекта – и вместе с ними заснеженная Нева или зелень парков и скверов мало кого оставят равнодушными.
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