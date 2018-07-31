Студия AG garden design

Каждый, кто становится владельцем участка земли, хочет его облагородить. Превратить дачу в красивый и комфортный сад задача не из лёгких. В большинстве случаев самостоятельное изучение ландшафтного дизайна не приносит результатов. Перенести проект из журнала или книги в реальный мир довольно трудно. Нельзя забывать и об индивидуальных особенностях участка.

Разрабатывая дизайн участка следует помнить, что вы и семья будете проводить в саду много времени. Зона отдыха должна учитывать особенности окружающей среды, соответствовать стилю жизни и вкусу владельцев. Поэтому за созданием атмосферы на участке следует обратиться к профессионалам. В противном случае вы рискуете попасть в неприятную ситуацию.

AG garden design предоставляет услуги не первый год. Они уже помогли многочисленным клиентам. У компании можно заказать ландшафтный дизайн под ключ или другие услуги по облагораживанию участка. Команда AG garden design состоит из опытных специалистов, которые любят свою работу. В создании и реализации проектов участвуют дендрологи, инженеры, архитекторы, дизайнеры садовники, строители и представители других профессий.

Преимущества обращения в AG garden design

Многолетний опыт работы и команда профессионалов позволяют выполнять полный комплекс работ под ключ. Благодаря такому подходу клиенты экономят значимые суммы. Выгоднее заказать разработку ландшафтного дизайна и реализацию проекта в одной компании, нежели обращаться в две фирмы. А также это положительно сказывается на скорости выполнения работ.

При создании проектов учитываются мировые тенденции и применяем новые технологии. Это позволяет находить неординарные и эффективные решения поставленных задач. Задача команды заключается в создании уникального дизайна, с учётом пожеланий клиентов.

реализация проектов любой сложности;

возможность заказать благоустройство участка под ключ или отдельные услуги;

создание неповторимой и комфортной атмосферы на участке;

высокое качество работ благодаря узкой специализации компании;

низкие цены и создание плана с учётом пожеланий клиента.

Команда компании занимается ландшафтным дизайном, строительством и озеленением. Узкая специализация позволяет повысить качество услуг. У специалистов AG garden design огромный опыт в данных сферах.

Обращаясь в AG garden design, вы делаете выбор в пользу комфортного и красивого участка.

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