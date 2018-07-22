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» » » » Гидравлические расчеты - основа проектирования дренажных систем

Гидравлические расчеты - основа проектирования дренажных систем

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
le-park.com
Гидравлические расчеты дренажной системы – залог ее долговечности и функциональности. Чтобы их произвести, необходимо провести тщательные исследования

Большинство простых обывателей ошибочно считают, что для отведения избыточной влаги достаточно собственными силами прокопать траншеи по периметру участка или сделать простейший трубчатый дренаж. Да, такие мелиорационные коммуникации могут оказать эффект в первый год, но при дальнейшей эксплуатации они, в лучшем случае, будут малоэффективны, а в худшем – станут причиной вымывания грунта. Последнее наиболее опасно, так как провоцирует перекос строительных конструкций и сооружений.

Основные этапы

Соответственно, чтобы обеспечить долговечность и нормативную функциональность водоотведения, основой работ должно стать грамотное проектирование дренажных систем. При этом важно соблюсти последовательность расчетов и учесть как можно больше факторов природного и техногенного характера.

Сбор данных и аналитика

На этом этапе потребуется собрать информацию:

  • О топографии территории;
  • О характере рельефа участка и прилегающих земель;
  • О наличии наземных и подземных коммуникаций и сооружений.

Также потребуются:

результаты геологических исследований; результаты гидрологических изысканий; сведения о физических и химических свойствах почвы; информация о водном режиме объекта.

Комплексный анализ позволит установить причины подтопления и сопоставить схему переувлажненных земель с особенностями вашего проекта по возведению зданий и разбивке ландшафта.

Определение схемы дренажа и проектной глубины залегания

Схематизация позволит на проектной стадии определить способ исполнения дренажной системы, ее техническое пересечение с другими коммуникациями (ливневка, автополив и водоснабжение). По окончании всех расчетов довольно несложно будет внести в уже подготовленную план-схему необходимые корректировки.

Гидравлические расчеты

Как правило, их проводят только при сложных условиях. К ним можно отнести:

  • Большая глубина промерзания грунта;
  • Значительная площадь окультуриваемых территорий;
  • Наличие подземных искусственных преград на пути движения грунтовых вод;
  • Расположение рядом с участком крупных водных объектов, автотрассы с повышенной суточной проходимостью.

Особенности гидравлических расчетов

Они позволяют путем математических операций получить информацию об обильности приточных вод, поступающих на участок из пластовых горизонтов, соседних склонов и территорий. Также посредством гидравлических расчетов получают:

  • Информацию об уровне залегания грунтовых вод;
  • Проектный уровень потока, отводимого дренажной системой;
  • Данные о зоне влияния искусственного водоотведения и эффективного водопонижения.

После выполнения всех расчетов, форма поверхности грунтовых вод переводится к прямолинейному состоянию, информация компилируется и объединяется в общую схему и единый расчетный слой. Это позволяет правильно определить схему расположения, глубину залегания, уклон и диаметр дрен. Следует учесть, что математические расчёты обязательно учитывают обильность атмосферных осадков, характерных для данного региона, интенсивность застройки и соседство с различными подземными сооружениями (фундаменты, подвалы и т.д).

Коррекция и детализация проектной план-схемы дренажной системы с помощью гидравлических расчетов позволяет также определить оптимальные параметры всех конструктивных элементов дренажной системы: колодцев, коллекторов и насосной станции.
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