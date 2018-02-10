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Особенности строительства деревянных домов и коттеджей зимой

0
62
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
project-home.ru
Многие уверены в том, что деревянный дом можно строить исключительно в теплое время

Строительство деревянных домов зимой

Многие уверены в том, что деревянный дом можно строить исключительно в теплое время. Подавляющее большинство специально берут отпуск летом, однако не для отдыха, а для строительства собственного жилья.

Строить летом дом из дерева, разумеется, удобно. Однако зимой тоже можно. В случае если обстоятельства мешают строить в теплый сезон, то возведение дома можно перекинуть и на зиму.

В этой статье вы узнаете о том, почему строить частные деревянные дома зимой вполне возможно, а также о некоторых недостатках строительства в эту пору года.

Почему стоит строить дом зимой

Существует целый ряд доводов в пользу строительства домов в зимнюю пору года. Вот лишь самые известные и важные из них:

  • В основном, для постройки деревянных домов применяют древесину, которая была заготовлена зимой. Это связано с тем, что в данный сезон сокодвижение в деревьях останавливается, ствол становится более сухой и плотный, что способствует снижению риска деформации и формирования трещин. Срубленный в период с конца декабря до середины марта лес, дает осадку, меньшую в три раза, нежели, очень напитанный соками, весеннее-осенний. В летнюю пору запасы зимней древесины на складах практически заканчиваются, поэтому, если вы строите собственный дом зимой, вам предложат именно зимний лес.
  • В холодное время года влажность воздуха меньше, нежели летом, а мороз способствует вымораживанию влаги из древесины, а значит, осадка здания будет равномерной по всему периметру.
  • Древесина, как натуральный природный материал, всегда расположена к гниению. В зимнюю пору отсутствует вероятность таких неприятностей как плесень и грибок, которые возникают именно из-за повышенной влажности.
  • Стоимость стройматериалов и цены на проекты домов зимой снижается. Это связано с отсутствием большого спроса на них.
  • Строительным сезоном принято считать лето. Рабочие спешат поскорее закончить объект, дабы приступить к новому. В данном плане зима менее загруженная, поэтому и строительные работы проходить будут более основательно и без сильной спешки.
  • Подумаем о дорогах. Укатанный и мерзлый снег позволяет держать строительную площадку в чистоте и с легкостью подвозить строительные материалы к объекту на большегрузных машинах, не затрудняя при этом процесс грязевым дорожным месивом, как это часто бывает в межсезонье.

Недостатки строительства дома из бруса зимой

В холодную пору с нашим климатом можно ожидать достаточно сильные морозы, снег и ветер, то есть, не очень хорошие условия. Отсюда и вытекают все минусы:

  • Для постройки собственного дома из дерева потребуется утепленный вагончик, либо бытовка, дрова, а также специальная зимняя одежда.
  • Постройка дома зимой идет медленнее (день короче, от мороза надо время от времени согреваться, отгребать снег, брус и доски могут быть очень скользкими из-за обледенения).
  • Фундамент дома должен быть обязательно залит заранее летом. В холодную пору возможна установка свайно-винтового фундамента, правда с ним лучше не экспериментировать, да и по стоимости он как обычный ленточный фундамент.
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