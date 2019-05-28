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Современные дверные замки

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Многие владельцы квартир или частных домов задумываются о том, как оставить свое жилище и не переживать за вещи, оставленные внутри.

Многие владельцы квартир или частных домов задумываются о том, как оставить свое жилище и не переживать за вещи, оставленные внутри. Самый простой способ защиты дома от воров и прочих нежелательных гостей или злоумышленников – дверной замок. Имеется огромное количество их видов. Друг от друга отличаются уровнем надежности, механизмами запирания и способами установки. Если не разбираться в данной теме, выбрать замок может быть проблематично. Поэтому советуем заранее позаботиться о получении достаточного количества информации о первом рубеже защиты вашей квартиры. Дадим немного информации о них ниже. Кстати, электромагнитные замки можно заказать на http://www.drdoors-msc.ru/zamki/elektromagnitnye/po-kodu.

Виды дверных замков

Проще всего разобраться в классификации, в которое отличия имеются между механизмами запирания. Виды замков бывают следующие:
Цилиндровый механизм. Самый популярный вид запирающего механизма. Замок такого типа очень сложно взломать или подобрать отмычку. Ключи же к нему обладают небольшим размером.

Сувальдный. Сувальды – запирающие элементы механизма. Этот вид замков используется достаточно давно. Его невозможно взломать, используя грубую силу. Но можно подобрать отмычку. Сложность этого процесса будет зависеть от количества сувальд.

Электронный вид. Самые современные замки. Открывается он при помощи специальной магнитной карты, выступающей в роли ключа, или кода. Код чаще всего необходимо вводить на отдельной панели. Какими бы надежными не были механизмы этого типа, при большом желании можно найти отмычку и с ее помощью попасть в помещение.

Кодовые замки. Главное достоинство – нет ключа, при помощи которого замок можно открыть. Попасть в помещение или жилище можно только после ввода специального пароля (в виде набора цифр). Вводится он на кодовой панели. Рекомендуется раз в несколько месяцев менять код доступа, так как цифры с кнопок со временем стираются, благодаря чему можно без проблем узнать код.

Степень надёжности замка

Степень надежности – главная и самая важная характеристика любого замка. Всего существуют 4 степени надежности. 1 и 2 категория чаще всего устанавливается внутри жилища между разными комнатами. Вскрыть их легко, поэтому рассчитывать на какую-то серьезную защиту не требуется. Замки третьей степени взломать сложнее, лучше их монтировать на входные двери и в дополнении устанавливать сигнализацию. Она спасет в том случае, если за дело возьмется «профессионал» своего дела. Замки, можно сказать, элитного класса относятся к четвертой категории. Взломать их практически невозможно и злоумышленнику придется приложить для этого множество усилий.

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