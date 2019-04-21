Самые надежные гаражные ворота

Ворота автомобильного гаража должны отвечать нескольким основным требованиям:

- защищать машину от краж, коррозии, пагубного воздействия природных условий;

- выглядеть надежными и крепкими;

- советовать общему дизайнерскому стилю.

Выбирая гаражные ворота на https://www.hoermann.ru/promyshlennyi-sektor/garazhnye-vorota/, следует учитывать материал, из которого построен гараж, размеры машины и расположение помещения. Гараж может быть расположен вне дома, может встраиваться в жилище. Ворота гаража должны быть износостойкими, потому что открываются и закрываются каждый день, а также подвергаются различным воздействиям погодных условий.

Основная классификация ворот для гаража включает в себя:

- распашные. Этот вид ворот представляет собой две открывающиеся створки (внутрь и наружу). Распашные ворота в зимнее время года требуют ухода и очищения, но могут прослужить довольно долго. Распашные ворота могут изготавливаться из различных материалов, обычно каркас сделан из металла. Обшить створки можно профлистом, деревом или металлом. Внутри одной створки часто делают входную дверь, это позволяет входить в гараж в любую погоду без каких-либо препятствий.

- откатные. Откатные ворота считаются удобными и надежными, рельсовый механизм на земле устанавливать не надо. Открывать такие ворота можно, не выходя из машины. При покупке таких ворот нельзя экономить, потому что открывающий механизм должен быть максимально качественным. Преимущества откатного вида внешний вид, кроме этого они занимают очень мало места.

- секционные. Этот тип довольно популярен и позволяет экономить пространство перед воротами. Данный тип состоит из горизонтальных элементов, соединенных между собой при помощи петель. При включении механизма эти секции двигаются вверх, а затем в сторону. Снежный завал перед воротами в данном случае не является помехой к открыванию дверей. Секционные ворота необходимо тщательно герметизировать, чтобы они удерживали тепло. Преимущества данного вида бесшумность, универсальность, безопасность. Секционные ворота бывают разных цветов, размеров и стилей.

- рулонные ворота появились не очень давно, они представляют собой горизонтальные металлические полосы, объединенные в полотно. При открывании это полотно постепенно наматывается на катушку.

- поворотно-подъемные механизмы. Такие ворота хорошо защищают гараж от взлома, они подходят для двойных гаражей и легко открываются вручную. Когда гараж открыт, такие ворота располагаются под потолком и не занимают лишнее пространство. При открывании створки ворот сначала поднимаются вверх, а затем отодвигаются к потолку в горизонтальном направлении.