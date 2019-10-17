Как начать работать в интернете?

В последнее десятилетие интернет превратился в неотъемлемую составляющую жизни человека. Одни используют его в развлекательных целях, другие – как способ общения с людьми на расстоянии, третьи пошли дальше и научились проводить время с пользой, параллельно зарабатывая деньги. О возможности зарабатывать в сети быстро узнали тысячи пользователей и не смогли отказаться от идеи, попытать в этом деле свое счастье.

Этапы работы в интернете

Прежде всего, необходимо обзавестись устройством, на котором будет выполняться работа, - это может быть стационарный компьютер, ноутбук или даже смартфон. Как правило, наиболее подходящее устройство подбирается в зависимости от специфики работы, а также индивидуальных предпочтений пользователя.

Далее следует позаботиться о круглосуточном доступе к сети интернет. Можно подобрать варианты работы, где наличие интернета не будет первой необходимостью, например, когда через интернет будет осуществляться только отправление выполненного заказа. Однако в большинстве случаев стабильный интернет очень важен – с его помощью пользователь будет находить интересные для себя заказы, вести общение с заказчиками, подбирать полезную информацию, работать в специальных программах.

Рекомендуется завести электронную почту, так как это является неотъемлемым условием при регистрации на любом сайте.

Когда подготовительный этап завершен, самое время определяться со способом заработка. Его необходимо подбирать исходя из следующих факторов:

• количество свободного для работы времени;

• желаемая оплата;

• привлекающая сфера деятельности;

• знания в конкретной области;

• личный опыт.

Желающие тратить на работу не больше десяти-двадцати минут в сутки могут не рассчитывать на высокий доход, тем более на начальном этапе. Тем же, кто готов работать на результат, выделять на это достаточно времени и профессионально расти, интернет может предложить множество способов заработка: работу на бирже копирайтеров, на сайтах помощи студентам с написанием различного вида работ, в социальных сетях с раскруткой и продвижением сайтов, игру на бирже, ведение интернет-магазина и т. д.

Правила работы

Независимо от выбранного способа заработка, каждому исполнителю, желающему получать множество заказов, необходимо придерживаться элементарных правил работы.

• Помнить, что заказчик всегда прав.

• Соблюдать вежливость и толерантность при ведении переписки в сети.

• Своевременно выполнять взятые в работу заказы.

• Не делить заказы на «хорошие» и «плохие».

• Работать на результат, независимо от стоимости заказа.

Следуя перечисленным простым правилам, каждый пользователь сможет довольно быстро получить необходимый опыт, положительные отзывы заказчиков и рассчитывать на длительное сотрудничество. Все эти факторы помогут исполнителям заработать баллы рейтинга, что в дальнейшем повысит спрос на их услуги, а соответственно, и уровень заработной платы.