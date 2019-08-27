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Что такое хостинг

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Рынок хостинговых услуг разнообразен.

Рынок хостинговых услуг разнообразен. Из многочисленных предложений приходится выбирать хостинг, который бы полностью удовлетворял потребностям сайта. К качественным характеристикам хостингового пространства относятся параметры, обеспечивающие производительность сервера, обновляемое ПО для обработки запросов, надежность провайдера. Кстати, аренда выделенного сервера в компании tuthost.ua на https://tuthost.ua/servers/dedicated/ - это надежно и выгодно.


Для стабильной работы важным критерием является правильный выбор тарифа с необходимыми выделенными ресурсами оборудования. Сайт зачастую беспроблемно работает при небольшом потоке запросов к нему. Если же число обращений в единицу времени возрастает, то хостинг может не справляться нагрузкой из-за нехватки выделенных ресурсов.
Хостинговый сервис бывает платным и бесплатным. Пользователи имеющие хоть какой-то опыт знают, что для бизнес-проектов наиболее выгодным является коммерческий хостинг, обеспечивающий защиту от негативных явлений и предоставляющий полноценную функциональность.
На сегодняшний день существует много разновидностей данного сервиса, но к самым распространенным относятся:

• виртуальный хостинг – по стоимости наиболее дешевый вид хостинговых услуг;

• виртуальный сервер – оптимальный вариант для сайтов с большой аудиторией;

• выделенный сервер – аренда реальной машины. Стоимость ее достаточно высокая.
Вид хостинга рекомендуется подбирать с учетом особенностей веб-сайта. Виртуальный хостинг предназначен для небольших по объему проектов. Сайты разных пользователей, размещенные на этой площадке, работают в условиях общей среды серверного оборудования. Если один из проектов подвергается ddos-атакам, соседние сайты зависают в виду недоступности сервера. Только провайдер сможет исправить эту ситуацию, отключив вредоносный проект.


Работа виртуального сервера основана на технологии VPS/VDS. Заказчик получает в распоряжение как бы отдельный сервер. Все выделенные ресурсы принадлежат ему. В этой ситуации физический сервер разделен на хост-машины с разными ip-адресами. Автономные VPS наделяются частью ресурсов реальной машины. Арендатор виртуального сервера с правами администратора может оптимизировать свою работу, устанавливать другую ОС и выполнять любые удобные действия. Стоимость VPS в несколько раз ниже выделенного сервера за счет поделенных ресурсов. Поэтому многие владельцы популярных сайтов выбирают виртуальный сервер с быстрой производительностью и разумной ценой.

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