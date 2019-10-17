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Владельцы хостелов придумали, как работать дальше

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Активисты движения малых отелей Санкт-Петербурга встретились в арт-отеле «Рахманинов»

Активисты движения малых отелей Санкт-Петербурга встретились в арт-отеле «Рахманинов», расположенном в центре города. Владельцы хостелов поговорили о том, как продолжить работу после вступления в силу «закона Хованской» и за чем особенно следить, чтобы не попасть под прицел правоохранителей.

С октября этого года силу приобрел «закон Хованской», согласно которому хостелы и мини-отели не могут продолжать работу в жилом фонде. Все хозяева отелей должны перевести свой бизнес в нежилой фонд или вовсе закрыть его, сообщив об этом властям и перестав оказывать гостиничные услуги.

Закон в действии

Некоторые московские хостелы были проверены, 20 из них получили штраф и закрылись. Об этом рассказала адвокат Н. Петровская. При этом даже при заключении договора найма, а не договора о предоставлении туристических услуг, суд решил, что хостелы работают как гостиницы «по совокупности признаков».

Петровская также сообщила о письме Хованской руководству Крыма, где указано, что запрещается нахождение хостелов в жилых домах, но сдачу комнат никто не запрещал. Адвокат заметила, что стоит руководствоваться именно этим моментом и добавила, что государству важна реакция владельцев отелей на принятый закон. Петровская также назвала некоторые нюансы, за которыми должны следить владельцы бывших отелей. К примеру, регистрация постояльцев. Если гость не зарегистрирован, владелец получит штраф до 400000 руб. По мнению участников собрания, это относится только к иностранцам, в то время как россиян можно регистрировать в срок до 90 дней.

Обход закона

На встрече говорили о том, что в сети уже есть предложения по недорогому обходу закона. Участники согласились, что не станут прибегать к незаконным методам. То же относится и к онлайн-кассам, нужным для выдачи клиентам чеков. «Если в комнатах подключена касса, то налоговая будет обращать на бизнес меньше внимания», - сказали на встрече.

Что дальше

Поговорили и о будущем закона. Вероятно, в РФ введут обязательное получение ID номера, без которого не получится опубликовать объявление о сдаче жилья. С помощью номера налоговая будет следить за своевременной оплатой.

Организатор собрания Т. Буйлова заметила, что Питеру придется перейти к предыдущей системе – сдача комнат на сутки.

Согласно официальной статистике, в городе существовало 1600+ хостелов, большая их часть располагалась в жилом фонде. К началу октября некоторые закрылись, точное их число не называется. Также неясно, последует ли наказание для нарушителей. В Питере недавно ввели электронную визу, планируется рост числа туристов до 12 млн/год. На данный момент доступно 46 тысяч сертифицированных гостиничных номеров.

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