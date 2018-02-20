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Как купить дом в Подмосковье

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Автор: Алексей Морозов
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Фото:
riga.sale
Явными преимуществами загородного дома, несомненно, являются естественные жизненные ритмы и качество жизненного пространства.

Явными преимуществами загородного дома, несомненно, являются естественные жизненные ритмы и качество жизненного пространства. Потребность человека обогащать жизнь путем общения с природой с каждым годом становится все более актуальной. Позволить себе такую роскошь, как пройтись поутру босиком вблизи собственного дома, вполне возможно, если приобрести дом в Подмосковье. Такое приобретение называют жизненной основой семьи. Существуют различные по бюджету и потребностям варианты недвижимости.

Продажа коттеджей в коттеджных поселках Подмосковья

Стать владельцем коттеджа возможно и в рассрочку. Составить график платежей, позволяющий разумно распределить платежи в течение нескольких лет, поможет кредитный специалист каждой строительной компании. Долгосрочное инвестирование в недвижимость позволяет находить более гибкие способы оплаты. Например, имея в собственности квартиру или комнату, можно применять ипотечную программу, поскольку недвижимость – это всегда ликвидный залог. Срочная продажа квартиры, комнаты специалистами компании по наиболее приемлемой цене для клиента решает вопрос первоначального взноса.

В Подмосковье множество современных поселков. Например: «Изумрудные холмы», «Княжье Озеро», «Чистые пруды». Чтобы выбрать наиболее приемлемый вариант, будущему владельцу необходимо изучить ряд документов компании застройщика, местоположение, инфраструктуру. Немаловажную роль в комфортном обитании играют соседи. Безусловно, познакомиться с соседями гораздо проще, обладая генеральным планом поселка. Разнообразная планировка строений позволяет выбирать между особым простором и минимализмом. Похожая тенденция в выборе земельных участков, площадь которых возможно изменять в зависимости от заявок заказчика.

Продажа загородных таунхаусов от застройщика

Комплекс экологически безопасных и комфортабельных домиков в два этажа с отдельным входом, но с общим фундаментом, крышей и стенами - достаточно выгодное приобретение. К тому же собственный гараж рядом с жильем – бесспорное преимущество. Лужайка у окон оставляет простор для садового творчества.

Подобные поселки хорошо охраняются и располагаются недалеко от МКАД. Доступность транспортных сообщений – одна из приоритетных задач застройщика. Приобретая землю под застройку, инвестор вкладывает капитал в будущую недвижимость. Прежде чем начнется строительство, будут проведены дорогостоящие землеустроительные работы, разработан, согласован и утвержден генеральный план. Выстроенный в едином архитектурном ансамбле поселок эстетически выигрывает перед разноплановыми постройками. Развитая инфраструктура, которая предусматривает магазины, детский сад, медицинский центр, залы для занятий спортом, детские площадки и скверы, служба такси, охрана, позволяет обеспечить жителям максимальный комфорт и безопасность. Достаточно востребованы на рынке недвижимости таунхаусы в поселках «Петровский» и «Дубровка», «У лесного озера», «Лесной городок», а также «Ясная поляна». В поселках «Борисовка-1» и «Борисовка-2» квартиры снабжены газовыми котельными.

Таким образом, приобретая загородный дом, каждый потенциальный владелец выбирает свой вариант. И если таунхаусы – экономное жилье, то не за счет качества материала и строительных работ, а благодаря разумному и сберегающему финансы проекту. Отдельный коттедж стоит несколько дороже, но позволяет реализовать потребность человека в абсолютной индивидуализации. Просторы земельных участков коттеджных поселков привлекают любителей здорового образа жизни.
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