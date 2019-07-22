Чем привлекательны квартиры в Гатчине для потенциальных покупателей

Для человека покупка квартиры в хорошем городе становится своеобразным фундаментом для стабильного будущего. В Ленинградской области одним из таких населенных пунктов является Гатчина. Небольшой город обладает всеми необходимыми атрибутами комфортной современной жизни: хорошая экологическая ситуация, развитая инфраструктура, большое количество рабочих мест.

Квартира в Гатчине – все преимущества ее покупки

Несмотря на свой солидный возраст, активно застраивать город Гатчину начали относительно недавно. Поэтому потенциальных покупателей недвижимости здесь ждут новые ЖК, отличающиеся квартирами с современной планировкой и отделкой. Самые лучшие жилые решения в этом отношении предлагает компания «Ленстройтрест».

Покупатели, рассматривающие для приобретения квартиры в Гатчине, могу рассчитывать:

на один из самых доступных цен в области;

рациональную, обдуманную планировку квартир;

широкий выбор недвижимости.

Активная городская застройка открывает покупателям обширный выбор жилых вариантов. В рамках имеющегося бюджета на сайте компании https://www.6543210.ru/kvartiry/gatchina/ можно купить квартиру в Гатчине любого метража. На сегодня наибольшим спросом пользуются однокомнатные апартаменты и студии. В чем секрет их популярности? В доступной цене, за которую владелец получает квадратные метры, максимально адаптированные для комфортной жизни. В ЖК Гатчины площадь квартир используется предельно рационально, в них в обязательном порядке предусматриваются глубокие балконы и просторные ниши для встраиваемых шкафов.

Покупка квартиры – выбираем оптимальную схему оплаты

Тот факт, что в Гатчине цены на недвижимость значительно доступнее, чем в Северной столице, не исключает возможности ее приобретения в рассрочку или ипотеку. В рамках обеих программам покупателям предоставляются максимально выгодные условия. Первоначальный взнос по ним стартует от 15 % от общей стоимости приобретаемой недвижимости.

Купить квартиру у застройщика можно и с привлечением государственных региональных или федеральных субсидий. Социальные выплаты можно использовать и в качестве полной оплаты за жилье в Гатчине, и в виде платежа по ипотеке или рассрочке. Для заключения сделки такого формата покупателю потребуется предъявить документ, подтверждающий его право на получение льготной субсидии от государства.