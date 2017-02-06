Как из простой блузки сделать нарядную?

Превращения в обычной жизни мы мало замечаем. И все же вокруг постоянно происходит масса удивительных вещей: от извержения вулкана до рождения ребенка. Стоит женщине выбрать новую одежду, а вместо повседневного платья надеть нарядную блузку и чаще улыбаться – окружающие тот час спросят, а не случилось ли чего удивительного и в чем причина этих ярких перемен. И скорее всего, получат утвердительно развернутый ответ. Но не только внешние преображения заставляют человека по-другому смотреть на мир. Масса превращений проходит совсем рядом. А некоторые мы способны генерировать сами.

Природа ежеминутно дарит человеку возможность удивляться. Дождь сменяется снегом, из-под снежного ковра пробиваются цветы, солнце заставляет расти зеленые листочки на голых деревьях и распускаться цветы, быстрые потоки рек несут их обитателей к морям, выращивая на своих берегах и под водой удивительной красоты растения. Природа циклична, но неповторима. Равно как и женщина в своем стремлении к исключительности, природа – источник вдохновения и подражания.

Согласно рекомендациям многих психологов и специалистов в области поведения и мотивации, перемены благотворно влияют на жизнь. Хотя и может поначалу казаться, что это не так. Ведь любые перемены – это работа, усилие, стресс. И все же. Перемены всегда связаны с превращениями. Хотя в обычной жизни нет того эффекта кино, когда с помощью волшебной палочки Золушка обретает ослепительное платье, у Авроры меняется цвет наряда, а Тиана превращается из лягушки в человека. Истинные превращения – это результат труда. И если захотеть что-то изменить в себе, то под силу справиться без помощницы и с минимальными усилиями.

Правда, помощница все же нужна. Хотя бы для того, чтобы придумать, вдохновиться. Ее роль может взять галерея образов в интернет-магазине, модный журнал, книжка о моде и т.д. Для примера, возьмем обычный офисный стиль и классический дресс-код, состоящий из юбки и рубашки. Если изо дня в день надевать черную юбку и рубашку с оттенками серого, белого и розового, то может начать казаться, что это униформа. Совсем другое дело, если представить себя на минутку волшебником и использовать нарядные блузки, чтобы оживить образ, сделать его запоминающимся. Для этого подойдет даже простая блузка, которую легко можно превратить в нарядную без всякого волшебства.

Нарядная блузка выглядит по-особенному в сочетании. Если сосредоточить в образе все внимание на блузке, она с большей вероятностью станет нарядной. При покупке блузки стоит только обратить внимание, что изделие должно содержать декоративный элемент, а если в первоначальном варианте ни бантов, ни украшений нет, тогда их обязательно нужно добавить.