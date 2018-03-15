Выбор идеального парикмахера – нелёгкий выбор

Во все времена, дамы озадачивались мыслью всегда выглядеть ухоженно и прилично. Добиться идеального образа невозможно если у вас неухоженные волосы. В настоящее время новейших технологий и инструментов, существует большое количество парикмахеров, из-за чего становится сложнее выбрать мастера по волосам, который бы сделал причёску используя профессиональный парикмахерский инструмент, подходящую вам и достойную умиления мужчин и зависти представительниц слабого пола. Персонально для каждой, мастер с большим опытом и хорошим резюме, подберет достойную стрижку.

Задаёмся вопросом, всё-таки, как же определиться, с довольно непростым выбором парикмахера, выходя от которого вы бы подумали: «Да, это причёска идёт мне как никому другому»? Подробно остановимся и рассмотрим этот вопрос ниже.

Многие женщины современности ходили к фантастическому мастеру, которого посоветовала им подруга. Но оказались не в восторге от того, что сделали с их волосами. Это не верный выбор! Каждая женщина, девушка, девочка, принимая во внимание несколько вещей, должна сама подобрать себе парикмахера.

Элитный салон - прекрасный выбор для представительниц слабого пола. Специалисты таких салонов обладают большим профессионализмом, имеют огромную практику за плечами и ответственно относятся к выполняемой работе. Но бывает и такое, что даже в такого рода салонах вы не можете найти себе подходящего мастера.

Выбирая парикмахера первым делом обратите внимание на то, как он выглядит, какую причёску носит. Неопрятные, не окрашенные, не уложенные волосы на голове мастера, должны заставить задуматься о том следует ли доверять свою голову такому специалисту.

Можно привести ещё ряд ситуаций, к которым следует присмотреться, подбирая себе мастера. Например, личность самого парикмахера. Перед работой, он должен подробно выяснить что бы вы хотели увить в результате работы. Предлагает варианты, выбранной причёски на фото, помогает уточнить характерные черты и нюансы, принимает во внимание просьбы, советует и корректируют ваш вариант. Если же в ответ услышите напор и навязывание той причёски, которую захочет увидеть на вашей голове парикмахер, то задумайтесь готовы ли вы на изменения навязанные со стороны мастера и близко не подходящие вам.

В случае, если вы рискнули, сделав причёску и пришлось исправлять недочёты, то задумайтесь следует ли в следующий раз обращаться к этому мастеру. Ведь, согласитесь, что психологический момент – это немаловажный фактор для женщины.

Стоит задуматься на счёт укладки. Опытный мастер во время работы делает акцент на том, в каком состоянии находятся волосы клиента, комментирует поэтапно процесс работы, даёт рекомендации по уходу и содержанию волос в отличной форме. Советует подходящую этому типу волос косметику по уходу и рассказывает, чего не следует делать с волосами, стараясь поддержать беседу с клиентом и избежать психологического напряжения. Вы же, в свою очередь, поддерживаете разговор, отвечая на вопросы мастера и задавая интересующие вопросы.

В итоге совместной работы, хороший парикмахер даёт совет по поддержанию в идеальной форме прически, методики правильного укладывания. Если же в результате вы выходите из салона как летающая и довольная собою женщина - вы нашли мастера, который идеально подходит и к которому пойдете во второй и в третий раз.

Побольше вам хороших мастеров! Будьте счастливы, красивы и любимы!