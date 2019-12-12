Как выбрать кофемашину?

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Ручной аппарата выберут те, кто предпочитает личное участие в помоле и закладке молотого субстрата. В таком типе холдер или рожок делают съемным, то есть выгрузка отработанного кофе также на совести владельца.

Капельная или фильтрационная машина получила распространение благодаря американцам, которые предпочитают менее концентрированную, но более объемную по содержанию порцию напитка. Фильтр-кофе получается именно таким за счет отсутствия принудительного нагнетания давления горячей воды при прохождении через основу напитка.

Классическая эспрессо – автоматическая кофемашина, способная извлекать из зерен максимум насыщенного вкуса. Аромат и пенка здесь также присутствуют. Этот кофе точно взбодрит, поскольку уровень кофеина высокий. Производители предлагают широкий спектр программ, в наборе которых каждый найдет вариант по своему вкусу. Это профессиональный виртуоз в приготовлении кофе.

Комбинированная – сочетает в себе возможности приготовления как эспрессо, так и фильтр-кофе. На отечественном рынке встречается нечасто.

Гейзерная – относится к кофеваркам, обычно состоящим из трех камер. В одну помещается сублимированный или молотый кофе, в другую – вода, а третья предназначена для конденсата готового напитка.

Меню ∕ дисплей: гостеприимный интерфейс в мягких цветах отображения. Понятная система настройки конфигурации. Меню может быть текстовым и символьным. В последнем варианте текст заменяется иконическими изображениями разных напитков. Это существенно облегчает взаимодействие с аппаратом. Наличие дополнительных функций: приятная изюминка, например, управление балансом аромата. Среди возможных опций - встроенная кофемолка. Учет жесткости воды, степени помола зерна. Регулировка крепости и объема напитка, подогрев чашек и кофейника. Самоочистка привлекает людей, привыкших ценить свое время. Наличие фильтра для воды, резервуара для молока. Удаленное управление через смартфон – опция, которая важна для динамичных и активных людей. Премиальность: значима для внутреннего самоощущения. Здесь можно ограничиться риторическим вопросом – кто измерил престиж?

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