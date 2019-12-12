Как выбрать кофемашину?

Приготовление утренней чашки кофе похоже на ритуал, в котором https://nivona.biz/ кофемашина - твой личный бариста. Всегда стильный, всегда готов к работе. Твой безотказный мастер. Настройки дают возможность подойти к выбору напитка творчески. Что хочется прямо здесь и сейчас. Бариста всегда на месте. Он профессионал. Как же его выбрать, на что обратить внимание?
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Дизайн: в приоритете лаконичность, завершенность форм. Аппарат, производящий впечатление солидного опытного знатока своего дела.
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Материалы: качественный выбор исполнения в достойной цветовой палитре. Надежная сборка деталей, гарантирующая долгосрочную службу машины.
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Тип кофемашины: здесь простор для выбора широк и богат.
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Ручной аппарата выберут те, кто предпочитает личное участие в помоле и закладке молотого субстрата. В таком типе холдер или рожок делают съемным, то есть выгрузка отработанного кофе также на совести владельца.
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Капельная или фильтрационная машина получила распространение благодаря американцам, которые предпочитают менее концентрированную, но более объемную по содержанию порцию напитка. Фильтр-кофе получается именно таким за счет отсутствия принудительного нагнетания давления горячей воды при прохождении через основу напитка.
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Классическая эспрессо – автоматическая кофемашина, способная извлекать из зерен максимум насыщенного вкуса. Аромат и пенка здесь также присутствуют. Этот кофе точно взбодрит, поскольку уровень кофеина высокий. Производители предлагают широкий спектр программ, в наборе которых каждый найдет вариант по своему вкусу. Это профессиональный виртуоз в приготовлении кофе.
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Комбинированная – сочетает в себе возможности приготовления как эспрессо, так и фильтр-кофе. На отечественном рынке встречается нечасто.
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Гейзерная – относится к кофеваркам, обычно состоящим из трех камер. В одну помещается сублимированный или молотый кофе, в другую – вода, а третья предназначена для конденсата готового напитка.
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Меню ∕ дисплей: гостеприимный интерфейс в мягких цветах отображения. Понятная система настройки конфигурации. Меню может быть текстовым и символьным. В последнем варианте текст заменяется иконическими изображениями разных напитков. Это существенно облегчает взаимодействие с аппаратом.
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Наличие дополнительных функций: приятная изюминка, например, управление балансом аромата. Среди возможных опций - встроенная кофемолка. Учет жесткости воды, степени помола зерна. Регулировка крепости и объема напитка, подогрев чашек и кофейника. Самоочистка привлекает людей, привыкших ценить свое время. Наличие фильтра для воды, резервуара для молока. Удаленное управление через смартфон – опция, которая важна для динамичных и активных людей.
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Премиальность: значима для внутреннего самоощущения. Здесь можно ограничиться риторическим вопросом – кто измерил престиж?
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