Задержан электросамокатчик сбивший женщину на Московском шоссе

«Питерец.ру» ранее сообщал о том, что 16 мая 2024 года около 18 часов 30 минут возле дома 13 по Московскому шоссе мужчина на электросамокате сбил 33-летнюю женщину и покинул место происшествия до приезда полиции.

В больнице состояние пострадавшей оценили как тяжелое.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

44-летнего слесаря ресурсной компании доставили в отдел полиции и допросили в качестве подозреваемого. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.