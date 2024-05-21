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Питерец.ру » Происшествия » Задержан электросамокатчик сбивший женщину на Московском шоссе

Задержан электросамокатчик сбивший женщину на Московском шоссе

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские установили и задержали электросамокатчика, подозреваемого в наезде на прохожую в Московском районе

«Питерец.ру» ранее сообщал о том, что 16 мая 2024 года около 18 часов 30 минут возле дома 13 по Московскому шоссе мужчина на электросамокате сбил 33-летнюю женщину и покинул место происшествия до приезда полиции.
В больнице состояние пострадавшей оценили как тяжелое.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области.
44-летнего слесаря ресурсной компании доставили в отдел полиции и допросили в качестве подозреваемого. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район ДТП электросамокат
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