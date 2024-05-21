Музеи, финансируемые из бюджета, должны стать доступнее для посетителей

Музеи, получающие финансирование за счет средств бюджетной системы, должны стать более доступны для посетителей. Об этом заявил депутат фракции «Единой России» в петербургском парламенте Андрей Рябоконь.
Он подготовил поправки в Федеральный закон № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и внёс на рассмотрение Законодательного Собрания Петербурга в качестве федеральной законодательной инициативы.
Автор поправок обратил внимание, что содержание большей части музеев осуществляется за счет бюджетных средств, при этом в российских музеях отсутствуют единые подходы к категориям граждан, имеющим право на бесплатное посещение, и к порядку такого посещения этих учреждений культуры. Ситуацию, по мнению единоросса, «можно ёмко охарактеризовать русской поговоркой: кто в лес, кто по дрова».
Он считает, что для реализации задач, направленных на повышение культурного уровня граждан, необходимо обеспечивать доступность российских культурных ценностей. Поправки, подготовленные в закон о музейных фондах и музеях, будут этому способствовать.