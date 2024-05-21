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Питерец.ру » Культура » Музеи, финансируемые из бюджета, должны стать доступнее для посетителей

Музеи, финансируемые из бюджета, должны стать доступнее для посетителей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Петербургский единоросс подготовил федеральную инициативу о бесплатном пропуске в музеи, получающие бюджетные средства, один день в месяц

Музеи, получающие финансирование за счет средств бюджетной системы, должны стать более доступны для посетителей. Об этом заявил депутат фракции «Единой России» в петербургском парламенте Андрей Рябоконь.

«Считаю, что необходимо обеспечить возможность каждому жителю РФ посетить любой музей, получающий бюджетное финансирование, бесплатно не реже одного раза в месяц», – сообщил единоросс в своём телеграм-канале.

Он подготовил поправки в Федеральный закон № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и внёс на рассмотрение Законодательного Собрания Петербурга в качестве федеральной законодательной инициативы.

Автор поправок обратил внимание, что содержание большей части музеев осуществляется за счет бюджетных средств, при этом в российских музеях отсутствуют единые подходы к категориям граждан, имеющим право на бесплатное посещение, и к порядку такого посещения этих учреждений культуры. Ситуацию, по мнению единоросса, «можно ёмко охарактеризовать русской поговоркой: кто в лес, кто по дрова». 

«В настоящее время стоимость билета в музей может достигать нескольких тысяч рублей на человека, а для семьи, с учетом того, что не все музеи имеют льготы для несовершеннолетних, сумма может приближаться к 10 тысячам рублей, что большинство российских семей позволить себе не может», –  обратил внимание единоросс.  

Он считает, что для реализации задач, направленных на повышение культурного уровня граждан, необходимо обеспечивать доступность российских культурных ценностей. Поправки, подготовленные в закон о музейных фондах и музеях, будут этому способствовать.

  

Источник: Единая Россия
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