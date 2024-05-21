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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге завершился чемпионат России по спортивному ориентированию

В Петербурге завершился чемпионат России по спортивному ориентированию

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Петербуржцы завоевали медали чемпионата России по спортивному ориентированию

В Петербурге провели чемпионат России по спортивному ориентированию. В соревнованиях принимали участие команды из 31 региона нашей страны, а общее количество спортсменов, вышедших на старт составило 157 человек.

Атлеты соревновались в трёх дисциплинах: «эстафета – 4 человека», «спринт», «спринт-общий старт». Дистанции проходили в интереснейших исторических местах Петербурга: эстафета – в Петропавловской крепости, спринт – по дворам-колодцам Васильевского острова, а спринт-общий старт – по территории Серебряного пруда на севере города. Для чемпионата страны были специально подготовлены спортивные карты этих районов.

Ориентировщики со всей страны на протяжении 3 дней выявляли быстрейшего и сильнейшего спортсмена. Конкуренция была высокой: лидеров разделяли считанные секунды.

По итогам турнира на пьедестал почёта поднимались представители 9 регионов (Нижегородская область, Санкт‑Петербург, Владимирская, Ленинградская, Смоленская, Белгородская области, Алтайский край, Воронежская и Калининградская области).

Отметим, что сборная Петербурга выиграла эстафету (в составе – Николай Кудрявцев, Владислав Логинов, Юлия Усова и Ольга Шмайлова).

В личных состязаниях серебряные медали завоевали петербуржцы Дмитрий Поляков и Ольга Шмайлова.

В Петербурге спринтерский чемпионат России по спортивному ориентированию был проведен впервые. Особенно значимо, что год проведения старта совпал с 65-летним юбилеем спортивного ориентирования в нашей стране.  

19 июля 1959 года в 50 км от Ленинграда – в знаменитой Линдуловской роще, основанной ещё Петром I, прошли первые официальные соревнования по спортивному ориентированию.

Источник: Комитет по спорту
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