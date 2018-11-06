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Широкоформатная печать на холсте

0
67
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
dibor.ru
Картина, написанная масляными или акриловыми красками на холсте – великолепное украшение интерьера

Как печатаю на холсте

Картина, написанная масляными или акриловыми красками на холсте – великолепное украшение интерьера, которое никогда не выйдет из моды. Поклонники и коллекционеры настоящей живописи знают, насколько дорогим удовольствием может стать приобретение даже небольшого полотна, особенно если речь идёт о работе более или менее известного художника. Что уж говорить о творениях великих мастеров! Их шедевры можно найти лишь в музеях, а если повезёт – купить на аукционе.

Но что же делать, если очень хочется оформить помещение так, чтобы на стенах красовались пейзажи, портреты, натюрморты или абстрактные картины? Сегодня есть возможность заказать такую услугу, как широкоформатная печать любого изображения на холсте.

Мечтаете созерцать искусство любимого художника? Почему бы не отпечатать превосходные репродукции целой серии его работ на холсте, поместить их в элегантные рамы и наслаждаться красотой!

Другие идеи

Кроме репродукций известных полотен, есть и другие интересные варианты, среди которых:

  • коллажи из фотографий – как правило, семейных; заказчик сам подбирает нужные фото, обсуждает с дизайнером детали оформления, а в итоге получается уникальная и памятная работа;
  • модульные картины – сравнительно новая «фишка» в украшении интерьеров; целый холст с отпечатанным изображением разрезают на фрагменты, каждый из которых натягивают на основание; сегменты могут иметь разную форму и располагаться так, как задумает дизайнер, благодаря чему восприятие картинки меняется, появляются новые акценты;
  • картина, изображающая что угодно – сегодня технические возможности так велики, что содержание работы может быть ограничено только воображением заказчика.

Широкоформатная печать в Москве – услуга, которую покупают не только для оформления интерьеров. Холст с ярким изображением используют также в рекламных целях. Обходится такая реклама дороже, по сравнению с печатью на бумаге, плёнке и некоторых других материалах. Но более высокая стоимость оправдана долговечностью изделий и неповторимой живостью фактуры.

Высокое качество

Перенести рисунок на холст в мельчайших деталях, не потеряв насыщенности палитры и богатства оттенков, становится возможным только после правильной подготовки самого изображения, а также настройки рабочего оборудования.

Отпечатанный интерьерный холст необходимо защитить от влаги, загрязнения и выгорания. Для этого используют специальный состав, который к тому же придаёт яркость тонам.

Законченная работа способна украшать стены дома или офиса десятки лет, не теряя первоначальной контрастности, свежести и привлекательности.

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