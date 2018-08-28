Как осуществляется профессиональное обслуживание туалетных кабин

Мобильные туалетные кабины – востребованное решение в пределах любого населенного пункта. Тот факт, что они не нуждаются в подключении к централизованной канализации, значительно расширяет локацию использования конструкций. Но необходимо учитывать, что бесперебойная, экологически безопасная эксплуатация кабин возможна только при их грамотном обслуживании.

Как функционируют туалетные кабины

Биотуалет представляет собой кабинку, выполненную из пластика, которая включает в себя две емкости. Одна из них (аналог унитаза) направляет стоки в накопительный отсек. В последнем находится торф или любая другая субстанция, осуществляющая компостирование отходов жизнедеятельности человека. В таком формате контакт стоков с окружающей средой становится полностью невозможным, ей гарантировано не наносится ущерб.



Кабины подобной конструкции встречаются повсеместно – на улице, пляжах, автозаправках, в парках и т. д.

Что представляет собой обслуживание биотуалетов

На профильном сайте https://www.cleancit.ru/main/assenizaciya/ можно получить всю необходимую информацию о специфике и периодичности обслуживания мобильных туалетов. Если же говорить в целом, то ассенизаторские услуги можно разделить на несколько составляющих

очистка емкости с наполнителем;

дезинфекция внутреннего объема кабины;

мелкий ремонт.

Периодичность обслуживания конструкций зависит от нескольких факторов. Определяющими является уровень проходимости биотуалета и сезон. В летние месяцы обслуживание необходимо проводить чаще, поскольку под воздействием высокой температуры наполнитель быстрее утрачивает свои свойства. В зимние месяцы к очистке добавляется еще один этап – разморозка биотуалета.



Независимо от сезона, мойка и дезинфекция кабины специализированными средствами должны осуществляться еженедельно. Это требованием регламентируется санитарно-гигиеническими нормами.



Откачка отходов из туалетных кабин может производиться только ассенизаторскими машинами. Эта техника осуществляется извлечение стоков быстро, качественно, исключает их контактирование с внешней средой.



Обслуживание туалетных кабин – услуга, регламент предоставления которой должен отражать соответствующий договор. Не стоит строить сотрудничество с исполнителями на словесной основе. Только документальное сопровождение гарантирует, что ассенизаторские услуги будут предоставляться своевременно и в полном объеме.