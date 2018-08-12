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» » » » Какой холодильник лучше ноу-фрост или капельный. На что обратить внимание при покупке.

Какой холодильник лучше ноу-фрост или капельный. На что обратить внимание при покупке.

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Выбираем холодильник вместе. Какой холодильник лучше ноу-фрост или капельный - на что обратить внимание при покупке. Советы от знатоков.

Важная часть функционирования холодильника - это его система охлаждения. На сегодняшний день выделяют несколько таких - это капельные холодильники и Ноу-Фрост. Чтобы разобраться, что из них лучше, мы решили посмотреть на каждый из вариантов по отдельности и понять - что выгоднее брать и почему.

Капельные холодильники - это обычные устройства, в которых присутствует система с испарителем и конденсатором влаги. Такие холодильники были распространены раньше - у них проще строение, они дешевле и их легче ремонтировать. Даже сейчас, когда вам нужно будет купить запчасть для такого устройства, то практически любой магазин деталей бытовой техники может предложить вам комплектующие, к примеру - https://arlos.ru/catalog/zapchasti-dlya-kholodilnikov/.

Как работает?

Капельный или плачущий прибор имеет компрессор, который нагнетает хладагент в систему испарителя, отчего образуется небольшое количество льда. Когда его становиться много - система отключается и влага по трубкам стекает в дренажное отверстие, где и испаряется. К минусам такой системы можно отнести неравномерное распределение холода и необходимость постоянной разморозки, ведь часто на стенках накапливается много льда, что может вредить функциям аппарата. Поэтому такие приборы стоят дешевле - они требуют за собой много ухода.

No frost

В No frost используется вентилятор, который обдувает испаритель, и таким образом разносит холод по всей камере. Он это делает равномерно, и поэтому в каждой точке холодильника вы получаете одинаковую температуру. Это огромный плюс таких типов устройств. Кроме того, из-за этого не образуется так много льда на стенках и его не придётся постоянно размораживать.

Обычно такие вентиляторы присутствуют и в морозильной камере, что даёт равномерное распределение холода и по ней. Ну и наконец, при отключении электричества такой вариант будет дольше сохранять температуру. Но в таких моделях есть и минусы. В первую очередь пользователи жалуются, что эта система может иссушивать продукты из-за постоянного обдува. Поскольку и компрессор и вентилятор будут работать постоянно - уровень шума таких моделей будет значительно высок. Но, этим страдают не все холодильники и поэтому данный параметр зависит уже от производителя. Ну и наконец - эти приборы стоят намного дороже и это стоит учитывать при выборе аппарата в свой дом. В любом случае более современные модели будут служить дольше и удобней.
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