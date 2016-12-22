Подключение LED-ленты самостоятельно – 5 главных правил

При использовании современной светодиодной ленты, важно обязательно придерживаться некоторых определенных правил ее правильной установки. Для начала следует осмотреть место, где вы планируете размещать светодиодную ленту, чтобы определить ее необходимую длину. Во время расчёта порезки ленты, важно учитывать кратность резки, потому как она совершенно разная для каждого типа лент, в зависимости от определенной плотности диодов.

Если вам удалось точно определить длину, можно приступать к тщательному расчету потребляемой мощности в общем всех диодов. Нужно умножить мощность одного метра выбранной светодиодной ленты на полную ее длину.

Простые правила при монтаже LED-ленты

Поверхность, где будет проводиться монтаж ленты должна быть идеально ровной и обезжиренной, просто протёреть ее влажной тряпкой будет недостаточно. После окончания такой процедуры, следует удалить со светодиодной ленты защитный слой и ее клеящееся основание плотно прижать ко всей поверхности монтажа. Зачастую при монтаже LED ленты возникает необходимость изменения ее формы, при этом важно учитывать, что самый минимальный радиус такого изгиба должен быть 2 см. Разрезать ленту разрешается лишь в определенных местах, где это обозначено. Когда возникает необходимость спаять разрезанные куски, не стоит перегревать светодиодную ленту, что не испортить ее работоспособность. Запрещается осуществлять последовательное подключение светодиодных лент общей длиной, превышающей 5 м. Но при этом если длина отрезков ленты более 5 метров, тогда допускается производить параллельное подключение ее отдельных отрезков. В случае последовательного подключения более 5 метров ленты возможно появление перепадов напряжения, а также увеличение тока на дорожках, это обычно приводит к поломке ленты. Перед началом установки обязательно включите ленты, чтобы проверить их соответствие указанному цвету. Зачастую ленты из разных партий имеют различные оттенки. Установленные ленты не могут подлежать обмену или возврату. В случае монтажа ленты на любые металлические поверхности, следует изолировать ее от поверхности. Если вы установите ленту на токопроводящие поверхности, не сделав предварительную изоляцию, то это может стать причиной короткого замыкания. Не рекомендуется использовать светодиодные ленты при температуре более +40°C. Также запрещается увеличивать напряжение питания, делая его больше, чем указано на ленте. Высокое рабочее напряжение способствует разрушению светодиодов, что приводит к потере яркости. Подключая LED ленту, нужно быть осторожным, чтобы не перепутать полярность, ведь таким образом светодиоды могут испортится. Не размещайте ленту возле открытых источников огня, а также всевозможных радиаторов отопления, это может привести к существенному сокращению срока её работы. Несмотря на то, что в светодиодной ленте применяется вполне безопасное для жизни человека напряжение менее 24В, необходимо все равно тщательно заизолировать ее контакты для избежания неприятностей.

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