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» » » Штампованные значки

Штампованные значки

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Рекламные мероприятия зачастую сопровождаются раздачей различных материалов, включая значки, которые бывают разных видов

Рекламные мероприятия зачастую сопровождаются раздачей различных материалов, включая значки, которые бывают разных видов. Среди них можно отметить штампованные значки, которые известны достаточно давно. Данные изделия известны многим ещё со времён Советского Союза, когда их можно было приобрести в любом киоске. Кстати, заказать производство и изготовление значков и медалей по выгодным ценам, можно на Значков.нет.

С тех пор технология изготовления подобных значков претерпела некоторые изменения, а также появилось новое, более производительное и функциональное оборудование, посредством которого появилась возможность для выпуска больших партий штампованных значков.

Производство штампованных значков осуществляется с использованием разных видов эмалей, включая, так называемые, мягкие эмали, эпола и клуазон. В процессе изготовления данных значков могут применяться различные цвета и оттенки, число которых в ряде случаев доходит до тысячи. Изготовление штампованных значков с использованием эмали позволяет делать их привлекательными и красивыми.

Метод штамповки, в соответствии с которым изготавливают данные значки, является самым популярным среди изготовителей такой продукции. Благодаря новейшей технологии их производства и современному оборудованию, штампованные значки приобретают объёмный вид. Использование в процессе изготовления значков гальванического покрытия способствует тому, что внешний вид данных изделий значительно улучшается, а также увеличивается срок их эксплуатации. Это связано с тем, что гальваническое покрытие является довольно устойчивым к процессам окисления и механическим повреждениям.

В последнее время особой популярностью пользуются штампованные значки корпоративные, которые могут быть изготовлены в том или ином корпоративном стиле. При этом имеется возможность для того, чтобы воплощать в реальность различные дизайнерские разработки и пожелания самих заказчиков. Кроме того, значки, выполненные в корпоративном стиле, способствуют формированию корпоративного духа в рамках той или иной организации.

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