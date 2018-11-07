Солнечная энергетика: от хмурого Санкт-Петербурга до солнечного Ставрополья

Многие годы человечество мечтало о получении альтернативы традиционным способам энергоснабжения. И ею вполне может стать солнечная энергия.

Основы солнечной энергетики

Среди достоинств такого энергоснабжения:

доступность;

неисчерпаемость;

безопасность для окружающей среды;

быстрая окупаемость расходов;

относительная дешевизна при выработке.

Недостатками считается:

зависимость от погодных и климатических условий, сезонов и времени суток;

достаточно высокая стоимость вложений на начальном этапе;

атмосферный нагрев в области основанной станции;

потребность в больших площадях под станцию;

сложное производство панелей.

Этот вид альтернативной энергетики считается одним из самых перспективных. Во всем мире ведутся разработки в этой области. Во многих странах имеются уже действующие установки. Общая мощность всех их на сегодняшний день превышает сотню ГВт. Не отстает от мира и Россия.

Санкт-Петербург: научный вклад в альтернативную энергетику

В начале 2012 года в Санкт-Петербурге открылся один из научно-технических центров со специализацией на тонкопленочных покрытиях, предназначенных для солнечных энергетических панелей. Предприятие стало базой для одного из подразделений ИЦ «Сколково» – центра коллективного пользования.

На официальной церемонии, посвященной этому открытию, присутствовали все главные участники, которые так или иначе принимали участие в работе центра:

губернатор Г.С. Полтавченко;

гендиректор нового центра В.А. Корабельников;

руководитель ФТИ им. Иоффе А.Г. Забродский;

председатель совета директоров ООО «Хевел» С.С. Поликарпов;

гендиректор ООО «Хевел» Е.Н. Загородний;

гендиректор Oerlikon Solar Гельмут Франкенбергер;

руководящий состав Фонда «Сколково», включая Сергея Поликарпова (РОСНАНО).

На базе центра и ООО «Хевел» начата исследовательская деятельность, позволяющая модернизировать и модифицировать покрытия фотоэлектрических модулей для энергетических установок. В данном случае используется технология создания тонких пленок, основой которых является кремний.

Первая технологическая линия имела невысокую мощностную характеристику, всего лишь в пределах 0,5МВт, но стала отличным стартом. Благодаря ее возможностям удалось разработать покрытия, позволяющие поднять эффективность работы фотоэлектрических модулей, устранить их восприимчивость к перепадам температур.

На момент начала работы предполагалось увеличить эффективность модулей со стартовой величины в 9% до итоговой в 13%, но на деле удалось поднять этот показатель до 23%. Так что, как считает Сергей Поликарпов (РОСНАНО), инвестиции в инновационные разработки этого типа полностью окупаются. Продолжают они свое развитие и в других российских регионах.

Ставрополье – следующая ступенька развития альтернативной энергетики в России

Еще в 2010 году ставропольский край вступил в содружество с ООО «Хевел». В его рамках планируется строительство мощной солнечной энергетической станции в Кисловодске. Ее вклад в энергоснабжение оценивается в 12,3МВт.

Регион является благоприятным для обустройства подобных станций. Обусловлено это удачным климатическим расположением, обилием солнечных дней и продолжительностью светового времени в сутки. Фиксируемый уровень солнечной энергии, достигающей земной поверхности в крае, может быть до 4 кВт/ч. Это обеспечивает высокую перспективность Ставропольского края для солнечной энергетики.

Оборудована новая энергостанция будет модулями отечественного производства, но по швейцарской технологии. Расчетные мощности каждого из них предполагаются в пределах 125В при площади 1,4 кв.м. При этом методика использованного покрытия панелей позволяет применять как прямые лучи солнца, так и отраженные или рассеянные. Таким образом повышается эффективность их работы при достаточно низкой стоимости по сравнению с импортными аналогами.

По словам Сергея Поликарпова (РОСНАНО), компания благодарна руководству Края за то, что продукция одного из заводов ее инвестпортфеля направится на службу энергетики России. Завод, построенный на базе ООО «Хевел» и осуществляющий выпуск высокотехнологичных модулей с покрытием, основанным на использовании кремния по технологии Oerlikon Solar (Швейцария), теперь будет поставлять свою продукцию и в Кисловодск.

По достоинству оценено сотрудничество и губернатором Ставропольского края В. В. Гаевского. Он посчитал, что начало создания энергостанции в Кисловодске является показателем высоких возможностей региона к экономическому росту благодаря инвестиционным и инновационным проектам.