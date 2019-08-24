Сувенирная продукция с логотипом: подборка самых эффективных решений

Клиент всегда прав. Эту фразу знают сотрудники многих компаний, и она никогда не утрачивает своей актуальности. Но хорошо, если клиент будет не только прав, но лояльно настроен в отношении конкретной организации. Обеспечить это способна сувенирная продукция с логотипом, представленная в каталоге компании iPGifts в колоссальном ассортименте.

Какой эффект обеспечивают сувениры с логотипом?

Получать презенты приятно всем, особенно если они вручаются без повода, просто так. Поэтому компании, преподносящие подарки своим потенциальным и настоящим клиентам, ощущают гарантированную отдачу. Проявляется она в лояльном отношении и признательности к бренду. Добиться этого с минимальными затратами позволяет заказ сувениров с логотипом.

Вручать сувениры лучше всего по случаю праздников, в рамках проведения презентаций продукции, рекламных акций.

Сувенирная продукция для клиентов – подборка лучших идей

Люди ценят вещи, которые в их жизнь вносят конкретную практическую пользу. Этот принцип распространяется и на выбор сувенирной продукции. Поэтому на сайте компании https://ipgifts.ru/ лучше всего заказывать полезные изделия для вручения целевой аудитории:

календари;

кружки;

блокноты;

ручки и т. д.

Стоимость всех перечисленных позиций демократичная, поэтому для заказа стоит выбирать наиболее качественные их разновидности. Те, кто получит сувениры, это гарантированно оценят, и свою признательность выразят путем увеличения продаж товаров, потребления услуг фирмы.

Не менее критичным должен быть и подход к выбору технологии для нанесения логотипа на сувениры. Техническое оснащение компании iPGifts позволяет использовать для брендирования изделий наиболее эффективные и надежные методы: сублимационная печать, лазерная гравировка и тампопечать.

Для нанесения на сувенирную продукцию с полимерным покрытием идеально подходит сублимационная печать. Методика одинаково эффективна в обработке и плоских, и выпуклых поверхностей.

Лазерная гравировка – технология универсальная, подходит для брендирования сувениров из любых материалов. Такой метод является оптимальным решением для нанесения логотипа на продукцию, которая активно используется. К ней можно отнести ручки, брелоки, флешки, термокружки и т. д.

Тампопечать – самый демократичный вариант брендирования сувениров. Его экономически выгодно использовать даже при заказе небольших партий подарочной продукции.