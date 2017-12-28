Прикольные розыгрыши для друзей и коллег

Спрашиваете, зачем вообще нужны розыгрыши? Отвечаем: этот вид развлечений несет много впечатлений, позитива и острых ощущений всем: и организатору розыгрыша, и тому, на кого направлен розыгрыш, и зрителям и свидетелям! Разыграть можно друга, коллегу, босса или целый коллектив. А подарок на день рождения в виде прикольного розыгрыша вообще может стать самым ярким впечатлением! Сценарий для розыгрыша может быть самым невероятным, любая фантазия рискует воплотиться в реальность – нужно только начать, и возникнет много веселых идей.

Предлагаем несколько решений, как разыграть коллег, близких или любимых.

«Дезинсекция» для шефа или коллеги на день рождения

В рабочий офис заходят несколько человек, одетых в костюмы химзащиты. Они говорят, что есть распоряжение провести проверку помещения на наличие крайне опасной бактерии, вируса или клеща. Ватными палочками специалисты берут с мебели и стен пробы, которые тщательно упаковывают. Привлеченные к розыгрышу люди подыгрывают: кто-то слышал об этом в новостях, кто-то говорил, что при контакте с микробом возникает смертельная опасность. Потом специалисты у всех сотрудников берут пробы слюны (для этого должен быть соответствующий реквизит). Далее идет подготовка к первичной санитарной обработке, но предварительно боссу (если «жертва» – он) дают подписать счет за выполненную работу с уточнением, что именно должно быть оплачено за два-три дня. Пока начальник озадаченно рассматривает документ, в кабинет входит пара сотрудников с дезинсекторами, с шампанским для очищения организма и профилактики инфекции. Разыгрываемому выдается сертификат об отсутствии искомых микробов, отличном здоровье, присутствии духа и чувства юмора!

«Освободите помещение!» – разыгрываем друзей

Большая компания едет на выходные в дом отдыха. Предвкушение приятного вечера, ужин в ресторане и неожиданно к тому, кого нужно разыграть, подходит администратор. Со смущением он поясняет, что в дом отдыха прибивает очень известная личность, которая всегда останавливается в номере, занимаемом сейчас разыгрываемым. Администратор приносит извинения и заявляет, что столь важному клиенту они не могут отказать, а пока свободных номеров нет, но потом они всегда будут рады видеть у себя в гостях разыгрываемого в любое время. У администратора раздается звонок телефона, и он говорит, что знаменитость уже въехала в номер и очень недовольна тем, что там чужие вещи. Все бегут в номер, где бушует звезда (для чистоты эксперимента можно прибегнуть к помощи гримера). Можно также обойтись без знаменитости. Тогда в комнате может быть инициатор шутки. Он со словами: «Звезда сегодняшнего дня – наш именинник (друг, номинант, молодой отец)!», приглашает всех к накрытому столу.

«Приятная находка» – разыгрываем именинника

Виновник торжества должен стать владельцем чемодана, набитого деньгами. Вот как это будет: друг пригласит его в ресторан на обед. Приходит именинник, делает заказ. Тут ему звонит назначивший встречу и с извинениями говорит, что прийти не сможет. Потом начинается самое интересное! За соседним столиком расположился странный молодой человек в черных очках и сером пальто. Рядом с ним – черный чемоданчик.

В кафе входят полицейские. Молодой человек нервничает, беспокойно ведет себя. Сотрудники в форме садятся рядом с приглашенным, и вдруг у парня сдают нервы. Он резко вскакивает и убегает прочь, а кейс остается. Именинник думает, ну, убежал и убежал. Доедает обед, расплачивается по счету, встает и пытается выйти… Но один из полицейских останавливает «жертву» и напоминает, что нужно забрать чемодан – ведь это ваш? Нет, оправдывается именинник, это не мой кейс. Но блюстители порядка неумолимы – они видели, что чемодан стоял рядом с обедавшим. Подозревают неладное, решаются выяснить, что там внутри, зовут понятых, открывают, и видят целое состояние! В чемодане полно валюты США.

Дальше в лучших традициях детектива: на именинника наручники, зачитывают его права: «Вы имеете право на счастливую и достойную жизнь, на веселое и оригинальное поздравление в свой день рождения, все ваши слова будут записаны и использованы... и т. д.» В этот момент появляются с подарками родственники и друзья. Праздник продолжается!

Это только несколько вариантов того, как из простого вечера можно сделать незабываемый с помощью розыгрыша над друзьями и коллегами. Эмоции здесь обеспечены! Возьмите наши идеи за основу и добавьте к ним что-то свое или создайте сценарий с нуля, фантазируйте и проявляйте смекалку! А организовать розыгрыш в Питере и воплотить ваши идеи поможет праздничое агентство "Show Company".